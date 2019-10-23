　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自日本與那國町的中小學生一行三十五人由師長帶領跨海來台畢業旅行，22日下午拜會花蓮市公所，市長魏嘉賢請小朋友享用他們期盼已久的珍珠奶茶及小籠包，也希望在花蓮有個難忘的旅遊回憶。花蓮市和與那國町自1982年締盟至今已有37年，而姊妹市的中小學校跨海來台畢業旅行自民國99年起實施至今已有十年。

▲▼來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢和市公所同仁熱情歡迎姊妹市學生畢業旅行參訪團，並送給每人一份熱騰騰的小籠包以及在日本引起一陣旋風的珍珠奶茶。魏嘉賢說，這幾年來接待姊妹市的畢旅學生，以及今年五月到與那國參訪，在與那國中學和學生們互動時，問起最喜歡台灣的那些美食小吃，小籠包及珍珠奶茶是孩子們的首選。

▲▼來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢請小朋友享用他們期盼已久的珍珠奶茶及小籠包。

與那國町的學生收到魏市長特別挑選的台灣美食小吃，臉上綻放開心的笑容，六年級的小學生說，曾聽學長學姊提過小籠包有多好吃，珍珠奶茶有多麼好喝，讓他們對這次來臺的旅行相當期待；久部良中學的七名學生兩年多前曾經來過台灣，此次再度舊地重遊，對於台灣灣的景致美食更是期待不已。

▲▼來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

台灣好玩嗎？小朋友紛紛表示非常棒，很喜歡台灣灣，風景很美麗，有許多好吃的美食，而且台灣人都非常親切及友善。久部良中學班長川田向日葵表示，喜歡台灣的一切，也很開心能認識大家，並且和海星中學的學生一起學習互動，希望有機會能再來臺灣遊玩。久部良小學的金城明花莉也說，在光復鄉寄宿家庭藉由手機APP翻譯軟體以及比手畫腳的溝通，相當有趣，她還和太巴塱國小的學生一起上課，共同吃飯，這與那國是無法感受到的。

▲▼來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

與那國町的中學生與小學的畢旅團是在10月19日抵台，中學生停留北部一天，參觀台北市的故宮博物館以及前往新竹市六福村遊玩，還體驗捷運的便利，以及台灣最著名的指標建築台北101大樓，21日來到花蓮後，七名中學生前往海星中學參訪。小學的畢旅團則在19日抵台後直接搭車來到花蓮，他們在20日前往太魯閣國家公園以及光隆博物館遊玩，之後到光復鄉並在21日至太巴塱國小教育參訪，體驗台灣小學生的課業學習以及原鄉生活現況。兩團學生今天下午四點搭乘火車前往台北，並在23日搭機離台返回日本。

ET快訊
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

殺害直播主前女友　兇手求免押「爸爸中風，時日不多」

外送驚見性感女神！他棄員工餐佛心直送「暗黑點餐客」　轉角遇見超正女星下樓親領

柯爾慘挨兩轟吞5個月首敗　世界大賽G1國民5比4搶首勝

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

議員要求副發言人歸建　柯文哲反嗆：發言超越三權分立界線

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

鄭文燦為小英拚大選　後援會人潮多

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

土城承天路路殺改善工程完工

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

雲145線木棉花大道 明年bye bye

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

消防住警器是民眾深夜守護者

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

南化龍虎寺神威顯赫警尋回神像

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

更多熱門

相關新聞

台中人首推旱溪夜市　美食超過200攤

台中人首推旱溪夜市　美食超過200攤

到台中旅遊大家都會安排的行程就是逢甲夜市，一名網友4年前就來逛過，但上個月二度造訪時，「我發現好像有退步」，逢甲夜市的美食似乎沒記憶中這麼吸引人了，所以發文跪求當地人推薦「台中最好吃的夜市」。

走一趟台東好景，配一份台東好食

走一趟台東好景，配一份台東好食

漫步大稻埕10間特色美食必吃　

漫步大稻埕10間特色美食必吃　

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

護理師珍奶當正餐止飢竟罹卵巢癌

護理師珍奶當正餐止飢竟罹卵巢癌

關鍵字：

與那國町中小學跨海畢旅品嚐期待珍奶小籠包姊妹市美食小吃

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

錄影當天雪莉輕生！《惡評之夜》宣布停播

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面