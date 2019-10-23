與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

▲來自日本與那國町的中小學生一行35人由師長帶領跨海來台畢業旅行，並拜會花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自日本與那國町的中小學生一行三十五人由師長帶領跨海來台畢業旅行，22日下午拜會花蓮市公所，市長魏嘉賢請小朋友享用他們期盼已久的珍珠奶茶及小籠包，也希望在花蓮有個難忘的旅遊回憶。花蓮市和與那國町自1982年締盟至今已有37年，而姊妹市的中小學校跨海來台畢業旅行自民國99年起實施至今已有十年。





魏嘉賢和市公所同仁熱情歡迎姊妹市學生畢業旅行參訪團，並送給每人一份熱騰騰的小籠包以及在日本引起一陣旋風的珍珠奶茶。魏嘉賢說，這幾年來接待姊妹市的畢旅學生，以及今年五月到與那國參訪，在與那國中學和學生們互動時，問起最喜歡台灣的那些美食小吃，小籠包及珍珠奶茶是孩子們的首選。

▲市長魏嘉賢請小朋友享用他們期盼已久的珍珠奶茶及小籠包。



與那國町的學生收到魏市長特別挑選的台灣美食小吃，臉上綻放開心的笑容，六年級的小學生說，曾聽學長學姊提過小籠包有多好吃，珍珠奶茶有多麼好喝，讓他們對這次來臺的旅行相當期待；久部良中學的七名學生兩年多前曾經來過台灣，此次再度舊地重遊，對於台灣灣的景致美食更是期待不已。





台灣好玩嗎？小朋友紛紛表示非常棒，很喜歡台灣灣，風景很美麗，有許多好吃的美食，而且台灣人都非常親切及友善。久部良中學班長川田向日葵表示，喜歡台灣的一切，也很開心能認識大家，並且和海星中學的學生一起學習互動，希望有機會能再來臺灣遊玩。久部良小學的金城明花莉也說，在光復鄉寄宿家庭藉由手機APP翻譯軟體以及比手畫腳的溝通，相當有趣，她還和太巴塱國小的學生一起上課，共同吃飯，這與那國是無法感受到的。

與那國町的中學生與小學的畢旅團是在10月19日抵台，中學生停留北部一天，參觀台北市的故宮博物館以及前往新竹市六福村遊玩，還體驗捷運的便利，以及台灣最著名的指標建築台北101大樓，21日來到花蓮後，七名中學生前往海星中學參訪。小學的畢旅團則在19日抵台後直接搭車來到花蓮，他們在20日前往太魯閣國家公園以及光隆博物館遊玩，之後到光復鄉並在21日至太巴塱國小教育參訪，體驗台灣小學生的課業學習以及原鄉生活現況。兩團學生今天下午四點搭乘火車前往台北，並在23日搭機離台返回日本。