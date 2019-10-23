樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

▲馬中欣出生在中國蘭州，成長於台灣，39歲第一次當起背包客環球一圈後，樸素的旅行，成為他一生的志業。（圖／台東大學提供）

記者王兆麟／台東報導

「讀萬卷書，行萬里路」對我們來說，是老生常談，或許也是文學中的誇飾，一個人窮盡一生，或許能夠手不釋卷，讀上萬本書，卻哪裡能夠真的走上萬里之遙呢？ 有個人做到了！而且，在逼進不惑之年前，他完全不知道自己，真的可以「千里之行，始於足下」。這位環遊世界的勇者，就是今年已經七十七歲高齡的馬中欣老師。

國立台東大學特別邀請到馬中欣老師擔任108學年度上學期「東大講座」的主講，將在10月28日下午13:10，在台東大學圖書資訊館湖畔講堂舉辦「人文攝影主題演講：讀萬卷書行萬里路」講座，在兩個小時的專題演說中，可一窺馬老師幾十年來走遍世界的精華，拓展師生的眼界。

馬中欣出生在中國蘭州，成長於台灣，自三十幾歲遇到旅行者，開啟自己對旅行的想像，並在39歲第一次當起背包客環球一圈後，樸素的旅行，成為他一生的志業。從此，他以最簡單的方式，靠著自己的雙腳，踏履險峻高山、深密叢林、荒礫沙漠，更曾擔任考察隊員，前往南極探險。

在看過最荒涼與最瑰麗、體驗過最危險與最孤寂之後，旅行者馬中欣非但開拓自己的視野與心胸，對生命的感悟更有不同的體認，他開始演講、寫作、攝影，記錄下一般人在自己的舒適圈裡，永遠無法接觸到的，這顆藍色星球各種美麗與哀愁的不同面向。