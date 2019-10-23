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歐盟理事會主席：將建議成員國接受英脫歐延期　擬延到明年1月底

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國下議院在22日晚間二讀通過《脫歐協議法》，但是又立即否決了首相強生（Boris Johnson）提出的時間表，也就表示，目前英國要在10月31日前脫歐已經不可能。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表決後，於推特上表示，為了避免無協議脫歐，他將會建議歐盟成員國再次接受延期的請求。

圖斯克在英國國會的表決結束之後，在推特上提到，「由於首相決定暫停批准協議，為了避免出現無協議脫歐，我將會建議歐盟27成員國接受英國延期脫歐的請求，我將會呈上書面程序」。這將是英國第3度延後脫歐日期，而圖斯克特別強調會以「書面」方式進行，顯示各國代表無意再為此事到布魯塞爾召開峰會。

在圖斯克發文之前，一名歐盟發言人指出，圖斯克已經就英國延期至明年1月31日在脫歐的請求，諮詢各國領袖。《衛報》報導，歐盟消息人士則指出，歐盟傾向尋求有彈性的延期，避免英國國內陷入混亂與糾紛。

在22日晚間的投票果出爐後，強生也表示，他將會與歐盟各國領導人談話，並暫停脫歐協議的立法程序，直到獲得延期與否的答覆為止。

英國國會在19日「超級星期六」表決通過修正動議，允許國會延遲脫歐時程，直到協議通過，而強生依法必須向歐盟提出延遲申請，當時雖然寄出了書面請求，但是拒絕簽名，反而在附上一封信，以個人名義指出延遲脫歐是個錯誤，並且簽上了名。

隨後到了21日，英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）宣布，拒絕讓新版的脫歐協議再次表決，22日，強生提出了「三天時程表」，試圖帶著脫歐協議一起闖關，但沒想到，國會最終二讀通過《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），但是否決了強生的時程表。

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