「只要心靈相通！」李佳芬啟程代夫訪菲越5天：不一定要敲鑼打鼓，我不在乎

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬23日代夫出訪菲律賓、越南5天，拜會當地僑胞。李佳芬一早趕抵桃園機場，並接受媒體聯訪，表示今年僑胞對於中華民國的未來特別關注、特別擔心，但由於市長行程忙碌，只能由她代替出訪，「市長特別交代我一句話，要對僑民們表示感謝！」

▲李佳芬東南亞行前談話。（圖／記者葉南州攝）

李佳芬表示，先前好朋友們就一直積極邀請她與市長前往菲律賓、越南，與僑胞們互相見個面，「尤其是今年，僑胞對於中華民國未來特別關注，市長行程忙碌，正在進行全國拜訪，非常抱歉，由我代替，跟著幾位議員、立委，前往菲、越跟僑胞們見見面。」

「我知道他們今年特別擔心、關心國家的前途！」李佳芬指出，韓國瑜有特別交代要向僑胞們表示感謝，「中華民國未來存亡維繫在每一位海內外華人身上！」

對於晚宴登記表名額爆滿一事，李佳芬則說，謝謝僑胞們如此熱情，「但我不是很清楚現場情況，我只知道大家很熱情！」此外，現場記者提問，有台商擔心執政黨，因此不願表態，有自己的憂慮、考量；李佳芬回應，「我們拜訪客隨主便，不要給僑民造成困擾，只要大家心靈相通，不一定要敲鑼打鼓，我不在乎。我希望大家對國家的關心，我們都是中華民族，我們中華民國的未來，大家一致來關心，不管事執政、在野，都是大家要關心的！」

「即日起，我退出老化黨。」