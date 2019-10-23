桃園大火1死7傷…3樓客廳找到燒毀行動電源　雜物山阻斷逃命路

▲其他民眾目擊火舌竄出屋外。（圖／民眾提供）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市延壽街一棟7層樓民宅昨日（22日）凌晨發生火警，導致簡姓女住戶不幸身亡，另外還有7人受傷。消防人員初步勘驗火場，發現3樓客廳有一個已經燒毀的行動電源，加上周圍堆放許多易燃雜物，不排除與起火原因有關，但詳細的事發原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

住在火警民宅對面的許姓住戶回憶，21日深夜11時40分左右自己還在家中使用電腦，這時突然聽到對面大樓傳來疑似爆裂的聲音，但聽起來並不像爆炸聲，好奇打開窗戶檢查，發現對面的3樓住家竄出濃煙，過沒多久就陷入火海，他嚇了一跳急忙打電話報案，並用手機拍下整個過程。

桃園市消防局22日凌晨0時36分獲報，派遣57名消防人員、21輛各式救災車輛前往救援，抵達現場時，大樓3樓客廳不斷冒出大火，濃煙與火勢迅速延燒，雖然住在3樓的簡姓一家人都被救出，但35歲的簡女獲救時已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

這場大火在22日凌晨0時54分獲得控制，消防人員初步勘驗火場，發現3樓的客廳有一個燒毀的行動電源，旁邊還堆積許多衣服之類的易燃雜物，阻擋了原本的逃生路線，推測起火點應該就是在3樓，燃燒面積約20平方公尺，損失金額約20萬元，至於是否真的是行動電源釀禍，則還有待火調人員及鑑識人員進一步採證釐清。

▼火警現場有許多被燒毀的雜物。（圖／記者沈繼昌翻攝）