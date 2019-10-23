台中電玩大亨「遭撕票留百億」　正宮設局彩蛋…小三女童揹千萬債務

▲施家金當年的葬禮極為盛大風光，親友準備悍馬車排隊為他送行。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

台中電玩大亨施家金5年前遭自己的司機綁架撕票，當時驚動社會，而他死後所遺留下的百億遺產，卻意外扯出施男大房張麗卿與小三及8歲女兒一筆剪不斷的爛帳。大房將小三母女視為眼中釘，還質疑女童非施男所生，阻止母女倆參加葬禮，更設局讓女童扛揹一億元債務，狠斷小三的經濟後路，事實上大房爭的明顯已經不是錢，而是一口怨氣。

本月17日上午，原本答應受訪的小三，因擔心新聞曝光後遭到張女報復，突然改由妹妹出面受訪。小三妹妹一開始就坦言，「當初把姊姊介紹給施男，沒想到卻是一場錯誤。」對於姊姊和姪女不被施家接納，感到很難過，盼望大房張女跟3名子女能寬心看待此事，讓小孩能爭取法律上應得的身分跟公道，畢竟小朋友是無辜的受害者。

小三捨不得女兒沒了爸爸，向施男點香擲筊獲得同意後，不得已才提出DNA親子鑑定官司，此案一審經法務部法醫研究所認定施男與女童的DNA相符度達99%；結果張女再質疑有無撫養問題，並上訴二審，此時小三又拿出辦滿月酒、生活合照等證物；直到上訴至最高法院，維持原判決，小三以為張女就此能心甘情願接納她們母女，女童終於可以到施男靈前跪拜，怎料另一場風暴又再展開。

▲電玩大亨施家金慘遭撕票，警方在荒野山區裡找到遺體。

小三妹妹說，在施男遇害前幾個月，曾聽施男說過，他因身體患有糖尿病加上過去曾差點被綁架殺害，所以為了要照顧小女兒長大，生前特別立下遺囑並註明有一份「特別的禮物」要給女童，同時請律師代管，但後來卻疑似因「某些人為因素」而不了了之。

而這份特別的禮物，原來是施男將名下財產2億3千5百萬元，也指明要分1份要給女童，但張女輸了DNA親子認證官司後心有不甘，她發現女童仍能均分得到4600萬元遺產，即開始找律師想辦法把錢「討」回來。張女跟律師密商後，一口咬定施男已死不會開口說話，主導設計一場局中局，決心要斷小三母女的後路。結果一審法院採信大老婆證詞，讓女童多扛了「莫須有」的2千萬債務，此案目前則進入最高法院審理中。

記者致電詢問張女的律師，律師回應「這一切都是小三在演戲，訴訟都是小三主動挑起。」至於雙方是否願意談和解？律師表示案件已由法庭審理，不願表示意見。

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