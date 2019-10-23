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長髮死囚「為錢殘殺年輕律師準新郎」　蓄髮原因有洋蔥：我是壞人但頭髮不是

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圖、文／鏡週刊

因強盜殺人罪遭判死刑定讞的死囚蕭仁俊，偶然間看見癌童紀錄片，起心動念想蓄髮捐贈，但礙於法規，男性受刑人只能留三分頭，行善心願一度受阻。今年6月終於如願獲得矯正署的同意，得以在等待執行槍決期間，在獄中蓄髮捐贈，讓他成為台灣史上第一個長髮死囚。


「台北看守所重刑犯接見室中，電風扇吹出微微徐風，稍稍吹動蕭仁俊及肩的髮絲，加上他額頭上的鋸齒狀瀏海，讓他的外表格外顯得和一旁受刑人不同。」探望蕭仁俊的友人轉述說。

蕭仁俊看了紀錄片《九三病房》，心疼癌童化療掉髮，決定蓄髮捐贈。（翻攝兒童癌症基金會臉書）

該友人透露，蕭仁俊說起當初他蓄髮的動機時，露出略為靦腆的笑容說，早在2、3年前他就已起心動念，當時從看守所電視中，看到紀錄片《93病房》，對片中罹患癌症的病童，小小年紀就必須接受重重的治療，產生滿滿的憐憫，「我覺得他們好可憐，很想幫他們做點什麼。」

著略長頭髮、鋸齒狀瀏海的蕭仁俊（左圖），和23年前被捕時的模樣（右圖）相差很大。（東森新聞提供）

但他在獄中沒有收入來源，零用錢都是家人送進去的，捐錢似乎無法真正表達他的心意，之後他想起片中癌童因做化療而沒了頭髮，讓他們除了身體的病痛外，還需面對外界的異樣眼光，「我後來想到，可以捐頭髮給他們，我想這應該是我被關在裡面能做到的。」

23年前蕭仁俊遭逮時，還眼露凶光，如今卻被認為是死囚模範生。（東森新聞提供）

蕭仁俊說，他當時就曾和獄中管理員及長官表達蓄髮捐癌童的想法，起初多收到支持與認同，「我原本以為應該沒有問題，但不知道更上級的長官是不是有什麼顧慮，後來就跟我說不行，我想說那也沒辦法，當時就按照規定將頭髮理掉，是今年6月才獲同意，開始留。」


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