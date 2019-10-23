正宮堅持「只抓短髮小三」　夫帶長髮女開房間…徵信社喊卡反賠20萬

▲張女委託徵信社拍下丈夫外遇的證據。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園張姓人妻懷疑丈夫外遇，2017年6月間以30萬元為報酬，委託徵信社幫忙抓姦，但最後並未拍到與「短髮小三」偷情的證據，反而目睹丈夫和另一名應召站的長髮女子前往摩鐵，讓她氣得提告要求徵信社返還已經支付的20萬元費用。雖然業者辯稱是張女自己先喊停，但桃園地院法官認為，徵信社的確沒有完成委託，最後判業者應該把錢還給張女。

判決書中提到，張女在簽立抓姦契約前，曾先與張姓徵信社員工表明，自己是想拿到丈夫與小三通姦、親密互動的照片或影片，這樣才能當成證據向法院訴請離婚，雙方談妥之後，才在2017年6月6日簽約。

▲張女堅持不抓長髮的應召女，而是要短髮的小三。

同年同月8日先由徵信社派員跟蹤丈夫，張女則和業務經理一同前往高雄，結果半路上就接到通知，說丈夫和一名長髮女子進入摩鐵休息，但小三應該是一名短髮女性，因為無法確認對方的身分，她認為這樣破門而入並不妥當，於是婉拒業者再三催促破門的提議，直到長髮女走出摩鐵並搭車離開，這才確定對方是應召女，而非小三。

雖然當天並未拍到偷情的證據，但徵信社承諾會繼續派員跟蹤。張女的丈夫完事後前往另一間飯店投宿，她隔天上午詢問丈夫是否已經退房，業者回答早上10時45分「剛離開」，然而比對安裝在丈夫車輛的GPS定位資料，發現人早在上午8時08分就開車離去，顯然與業者所說的「剛離開」不一樣，可見業者並未如實進行跟蹤，這才決定討回已經支付的20萬元款項。

▲徵信社業者認為自己已經履行契約，是張女自己要停止抓姦行動。

徵信社業者反駁，抓姦當天公司派遣十多名人員前往現場，是張女突然表示拒絕配合，再三詢問還是被拒絕，這才終止行動，並非沒有履行委託任務內容；況且張女怎麼能確定長髮女不是小三，我國法律也沒有把應召女排除在通姦或是侵害配偶權行為之外，如果是要取得外遇證據訴請離婚，當下破門而入也可以拿到相關證據，如今反過來責怪他們，實在是很奇怪。

桃園地院法官調閱張女與業者之間的對話錄音內容，發現張女曾明確說出「她如果是應召的，我不要喔」，另外還有「非要這個女生（小三）我才要抓，我覺得你就繼續等，等到很確定的時候，我們再來行動」、「如果他（丈夫）沒有開房間，我們就保留到下一次」等話，可見她早就表明只願意抓短髮小三，其他一概不理，因此2017年6月8日的行動突然喊卡並無不妥，最後裁定徵信社應返回收取的20萬元訂金，全案仍可上訴。