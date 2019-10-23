路透：中國開放企業「免關稅」購入美國黃豆　配額達1000萬噸





▲中國開放免關稅進口美國黃豆，配額達1000萬噸。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美中貿易戰趨緩，美國總統川普曾多次表示，中國將會開始購買美國的黃豆產品。《路透社》引述兩名消息人士報導指，中國政府22日宣布開放給國內外主要幾間黃豆加工商豁免權，免除從美國進口黃豆的高額關稅，額度將高達1000萬公噸。

不過，一名美國出口貿易商指出，由於美國黃豆的價格仍然過高，這項豁免權無法立即造成大量購買的現象。儘管美國總統川普保證即將會出現下一波銷售潮，但中國的購買意願仍然在過去幾周操控決定著著市場狀況。



知情人士提到，中國國家發展和改革委員會的會議中指出，進口美國黃豆的配額會發給國有壓榨企業、私營壓榨企業以及在中國進行壓榨工程的大型國際貿易商。而這項豁免將適用於美國在3月前的出貨商品。

報導指，川普先前指出，中國在本月初的貿易談判之後，願意每年多購買400億到500億的美國農產品，國家發改委則立即召開會議應對。

不過，一名貿易商向路透社表示，談判後的一周，中國至少購買了8批、48萬噸的大豆，價值1.73億美元，但卻是像巴西購買，避開美國市場。



川普在21日表示，目前美中貿易談判進行的很順利，希望如他所預期的，在下月中智利的APEC峰會上，與中國國家主席習近平會晤之後，簽署第一階段的貿易協定。