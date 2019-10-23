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懷孕7月正宮求「別破壞我家庭」　店長愛上同事：女人別互相為難…仍產子

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲楊女產子後，小孩由戴男認領。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名楊姓女店長和已婚的戴姓男同事展開不倫戀，她甚至不顧戴妻挺著7個月大的肚子哀求「別破壞我家庭」，回應「大家同為女人，實在不必相互為難」，仍和戴產下一子，造成戴妻差點小產。楊說自己也是感情受害者；但高等法院認為，楊嚴重干擾戴妻的婚姻生活，已非一般外遇偷情對婚姻殺傷力可比，因此判賠125萬元確定。

判決指出，戴妻指控，楊女和丈夫2017年11月相識，明知丈夫已結婚還跟他交往，甚至要求丈夫與她離婚，更自2018年3月起同居；她同年5月17日傳簡訊告知自己懷孕7月，希望別破壞她的家庭；但楊仍於5月21日受孕，並在5月底到6月初和丈夫同遊峇里島，於2019年1月產下一名子女。

戴妻控訴，丈夫每月收入6萬元，外遇後每月花2到3萬元和楊女租房同居，對她和胎兒毫無關心及付出，導致她在妊娠期間血壓不穩，得靠藥物控制，深受刺激險些小產；丈夫在2019年2月認領和楊女的小孩後，每月花2萬4000元租屋供楊住，卻僅匯給她6次2萬到3萬5不等的錢，因此向楊求償240萬元。

▼楊女不顧正宮哀求，仍和戴男產子。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼懷孕,夫妻,生育。（圖／pixabay）

而戴妻曾傳簡訊給楊女說，丈夫已經是有老婆跟小孩的人了，「我現在已經懷有他的孩子快7個月的身孕，無論你們的關係發展到哪裡，為了小孩，我希望他能趕快回頭，也希望妳不要成為一個破壞別人家庭的第三者。」

楊女則回，「妳與戴男之間有任何問題，我想妳應該直接與他本人聯繫溝通較為怡當，而非利用我或攻擊我才是。大家同為女人，實在不必相互為難。」

楊女辯稱，自己也是感情受害者，剛認識戴男時並不知其為有家室之人，知悉後即想放棄這段感情，並提出分手要求，但他仍執意交往，最後卻落得自己沒錢、沒名分，又要單獨扶養子女，造成她身心及經濟上的嚴重傷害。

高等法院法官認為，楊女知悉戴男有配偶後若不與之同居，或於知悉戴妻懷有7個月身孕後不再與戴相姦，即可減輕對戴妻的傷害；但楊仍執意與戴相姦產子，重創戴妻婚姻，已非一般外遇偷情對婚姻殺傷力可比，使戴妻精神上受有相當巨大痛苦，因此判賠125萬元。全案定讞不得上訴。

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