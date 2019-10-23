北榮歡慶建院一甲子　兒童醫學部籌畫熱舞快閃大成功

軍聞社／記者周昇煒報導

臺北榮總22日發表創院60年來首支快閃影片「北榮六十閃耀奔騰」，以歡慶建院一甲子，在5分34秒的影片中，藉由青春洋溢及熱情活潑的舞蹈，象徵臺北榮總迎向未來新時代。

院長張德明表示，臺北榮總是歷史悠久的醫院，但仍不斷持續求新求變，下一個60年，會持續展現旺盛的企圖心，全體員工齊心協力，帶領臺灣醫療往全球頂尖邁進。

負責影片籌畫的兒童醫學部遺傳內分秘科主任楊佳鳳表示，臺北榮總在許多領域為亞洲、甚至全球知名的醫學中心，希望翻轉臺北榮總給人嚴肅的感覺，呈現下一個60年，更加輝煌閃耀青春有活力的意象。

楊主任並表示，臺北榮總員工達數千人，在剛開始練習的時候，參演的人員多半互不熟識，但經過長時間的排練，讓許多跨科部的員工成了好朋友；特別是榮光幼稚園小朋友，年紀雖然很小，但表現卻非常專業，有一次在彩排時 ，兩兩成組的小朋友，其中一位不小心摔了一跤，但他的搭檔面不改色，一樣帶著笑容，完成所有的動作，令她印象深刻。

兒童醫學部全體員工長達二個月辛苦籌畫，反覆檢討，經過不斷修正、演練，終於讓平常嚴肅的院長、副院長等長官，及醫、護、行政、研究人員，甚至是駐衛警、榮光幼稚園小朋友，以及緊鄰的陽明大學學生熱情投入參與，完成建院60年來第一次快閃舞演出，共同歡慶臺北榮總60週年院慶，寫下歷史新記錄，並希望藉由這支影片，把建院60年歡欣喜悅的心情與全國民眾共同分享。