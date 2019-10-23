噁男「針孔藏寶特瓶」逛沙灘...猖狂偷拍比基尼女！她一撿嚇歪

▲澳洲海灘出現偷拍狼。（圖／翻攝自news.com.au）

記者錢玉紘／綜合報導

現今偷拍技術發達，出門在外旅遊真的要小心。墨西哥女子蒙特可特（Michelle Montcourt）日前到澳洲的知名觀光海灘旅遊，發現一名詭異的男子隨手亂丟寶特瓶，撿起來一看，竟發現裡面藏著針孔攝影機，還拍了多段清涼的海灘辣妹影片。

《澳洲新聞網》報導，蒙特可特指出，她在雪梨南部的羅賓遜夫人海灘（Lady Robinsons Beach）曬太陽，突然看到一名30幾歲的男子在她附近的沙灘上丟了一個寶特瓶，隨後立即逃走。原先她以為只是沒公德心的人亂丟垃圾，正要撿起寶特瓶放進垃圾桶時，驚見裡面竟然有一個類似相機的裝置。

這個針孔攝影機的鏡頭緊黏著瓶身上，跟寶特瓶外圍的圖案顏色類似，幾乎融為一體，難以察覺。蒙特可特表示，她把可疑瓶子帶回家後拆開，裡面有一張32GB的記憶卡，放進電腦裡一看，發現有好幾段穿著清涼的人們，海灘上做日光浴的影片，包含她自己，還有幾名媽媽跟小孩。

▲寶特瓶內有一張32GB的記憶卡。（圖／翻攝自news.com.au）

蒙特可特在臉書上的地方性社團中貼文，分享自己的經驗，並提醒去海邊的人更留意身邊的人事物，「我們必須要彼此照看，裡面的人很可能就是你的媽媽或小孩」。

聖喬治（St George）地區的警方則提到，目前這個寶特瓶已經交由警方保管蒐證，目前正在調查中，但因為還在初步調查階段，還未有其他消息可提供。