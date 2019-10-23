甜心主播「肩帶5秒滑落」微笑轉身　12萬網友電到戀愛：看了2小時

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

108年全國運動會本月19日至24日登場，桃園大眾捷運日前在YouTube推出宣傳廣告，由穿著橘黃色吊帶褲的甜心主播簡懿佳透過鏡頭，帶領民眾一覽機場捷運A9林口站以及A18高鐵桃園站的布置。不過，大多數網友關注的焦點都是簡懿佳的甜美笑容和好身材，尤其是影片開始5秒鐘肩帶滑落那一幕，更是讓12萬網友忍不住直呼，「戀愛了！」

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▲簡懿佳的吊帶褲肩帶滑落。（圖／翻攝自YouTube／桃園大眾捷運）

影片一開始先是介紹桃園機場捷運的彩繪列車，接著簡懿佳露出甜笑加上招手的手勢，俏皮轉身帶領鏡頭介紹機捷A9林口站，沒想到再一個轉身，她右邊的肩帶因為動作的關係滑落，這一瞬間的畫面虜獲眾多網友的心，也讓這段1分09秒的宣傳廣告在網路上掀起熱烈討論。

其實，桃園大眾捷運在YouTube頻道的訂閱人數只有838位，過往上傳的影片觀看次數大多也落在幾百到幾千次，鮮少有突破5位數的觀看人次，這次靠著有甜心主播之稱的簡懿佳帶動人氣，自13日上傳至今已累積12萬9101次的觀看次數，相當受歡迎。

▼▲簡懿佳介紹機捷，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具。

網友們也紛紛在影片底下或是PTT上留言稱讚，「看了2個小時，哪裡有捷運？」、「好可愛，已戀愛」、「白衣好讚」、「一開始掉肩帶太強了吧」、「我都用慢動作算（肩帶）到底掉了幾次」。

不過，也有網友建議，宣傳廣告目的應該是要鼓勵民眾多加搭乘捷運，大家看完影片卻都只記得女主角很正，「轉場轉得太快了，下次換個剪輯團隊吧」、「要不是影片最後有桃園，我還真不知道是在哪裡」、「是很容易看到焦點，但好像也不能算是重點」。

▼簡懿佳的笑容十分甜美。（圖／翻攝自簡懿佳臉書）