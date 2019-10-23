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金融時報：中國考慮「撤換林鄭月娥」　明年3月前派任臨時特首

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

反送中示威遲遲未平，中國考慮替換香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

《金融時報》（Financial Times）在22日的報導中，引述消息人士指出，由於反送中示威運動遲遲無解，中國正在計畫換掉香港特區行政長官林鄭月娥。報導指出，若是習近平真的下此決定的話，林鄭將會於明年3月下台，由臨時特首代理其職務到2022年任期滿為止。

消息人士還指出，代理的熱門人選有香港金融管理局前總裁陳德霖以及也曾競選過特首的前政務司司長唐英年。原先，財政司司長陳茂波和行政會議召集人陳智思也都是接任的熱門人選，但報導指，2人被認為與已經聲名不佳的林鄭政府關係太密切。

該知情人士還指出，中國官員們希望在決定是否要撤換特首之前，就能夠讓情勢穩定下來，因為他們不忘被視為屈服於暴力，更希望隨著被逮捕人數增加，暴力行動可以停止。他分析，林鄭一系列錯誤決策，讓她的危機處理能力受到打擊。

一名香港建制派的官員表示，「我們必須考慮曾在政府中任職，也了解事務如何運作的人，當然還要是北京信任的人選」。

林鄭政府和中國國務院港澳事務辦公室都尚未對此消息做出回應。

《路透社》在上個月報導，在一段秘密錄音檔中，林鄭表示，「作為行政首長，在香港造成如此巨大的換亂是不可原諒的，若是有選擇的話，我第一件會做的事情就是辭職，並且深深致歉」。《金融時報》則是曾在7月報導指出，林鄭主動提出辭職，但北京強迫她留下，隨後香港和中國政府都否認有請辭舉動。

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