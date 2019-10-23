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「南港→宜蘭只要13分」高鐵東延規劃出爐　50公里路段經費955億

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▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲據悉，交通部傾向高鐵東延，但得向林佳龍報告後才能確定。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

北宜直鐵議題爭論多年，交通部長林佳龍曾表示，從南港到宜蘭用高鐵延伸大概15分鐘的時間，時間比較快，預算也沒增加，正式納為評估選項。而如今鐵道局研議的「高鐵東延」初步規劃也出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程只要13分鐘，總經費初估約955億元。

北宜直鐵議題目前有兩種方案，一種是從台鐵南港站切過翡翠水庫集水區至頭城，行車時間37分鐘、經費476億元；另一種是從南港站往東至雙溪站，再直接往南到大溪接到頭城，行車時間47分鐘、經費553億元。方案一的隧道雖然較少，因工法困難，兩案工程費差不多，都在600億元上下。

請繼續往下閱讀...

林佳龍今年8月受訪時曾說，擔任交通部長後，針對環島大眾運輸系統進行進一步規劃，希望縮短東西城鄉的差距，環島這幾年是關鍵的時刻，規劃西高鐵、東快鐵串聯全島鐵路網；南北兩端向北延伸方面，過去有規劃北宜直鐵，因為有路線經過翡翠水庫的集水區，現在把高鐵延伸也做為一個選項。

▼林佳龍今年8月受訪拋出「高鐵東延」。（圖／資料照／記者胡順惠攝）

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍表示，高鐵延伸後續必須按照程序進行環評、預算和工程規劃，目前請鐵路局研究方案，南港直接連接到宜蘭路廊可以迴避翡翠水庫集水區，雖路線長一點，高鐵方案時間比較快，拆遷也不多，預算工程可以做為替代選項。

《自由時報》報導，鐵路局的《高鐵延伸宜蘭初步可行性規劃》報告已出爐，估需要955億元的經費，從南港到宜蘭市約50公里的路程只要約13分鐘，尖峰時間每小時可發12到15班列車，載運1.4萬到1.8萬名乘客。據悉，交通部傾向高鐵東延，但得向林佳龍報告後才能確定。

除了可能「高鐵東延」外，之前交通部也拍板定案高鐵南延到屏東。交通部9月決議高鐵南延採「左營案」，延伸至屏東六塊厝，政府將全額出資554億元建造。

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