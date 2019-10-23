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白狼染紅宮廟！北港朝天宮等「全台30宮廟」曝光　恐淪中資洗錢據點

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圖、文／鏡週刊

今年8月14日，統促黨總裁「白狼」張安樂因遭控收受政治獻金卻未依法申報，還涉嫌協助兒子張瑋成立的華夏大地旅行社逃漏稅、掏空公司資產2千多萬元，遭台北地檢署依違反《政治獻金法》、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。由於該旅行社有港幣近千萬元的境外資金疑透過地下匯兌匯入，張家對資金來源交代不清，檢調懷疑背後可能是中資，正由調查局洗錢防制中心持續深入清查比對。

沒想到，檢警調追查過程意外掌握，包括張安樂在內的統促黨幹部近年積極透過各種管道滲透地方宮廟，掌握宮廟資源以發展該黨組織，懷疑該黨很可能利用政府對宗教團體採高度自由管理的巧門，藉部分宮廟財務不透明的有利條件，淪為中資入台洗錢管道。

▲▼白狼染紅宮廟。（圖／鏡週刊提供）

▲統促黨總裁張安樂向本刊證實，該黨黨員、支持者主事的宮廟約有30家，包含新北市、雲林縣、台南市等地都有該黨幹部主持的宮廟，知名的北港朝天宮也有董事加入該黨。（圖／鏡週刊提供）

本刊也接獲爆料，由統促黨幹部主事的宮廟已遍及多個縣市，包括新北市、彰化縣、雲林縣、台南市等地都有類似案例。就連已有3百多年歷史的知名寺廟雲林北港朝天宮也成為統促黨拉攏目標，不但該廟董事吳東合入黨，統促黨乾隆黨部也聘任該廟董事蔡上元擔任榮譽顧問。

其中，張安樂本身就擔任雲林斗六五路財神宮榮譽董事長，還成立中華伏羲協會擔任會長，並由統促黨主席張馥堂擔任理事長，每年都舉辦兩岸共祭人文始祖伏羲典禮等兩岸宗教交流活動。

▲▼白狼染紅宮廟。（圖／鏡週刊提供）

▲統促黨經營基層以宮廟圍主要對象，張安樂時常出席各宮廟慶典。

爆料者指出，統促黨幹部擔任宮廟主事者的包括：乾隆黨部副主委許家修是新北市蘆洲區祐玄宮主委、庭瑤黨部主委王玉峰任祐玄宮榮譽主委、中山黨部主委梁祖維擔任新北市板橋區廣和福德宮主委、衛青黨部主委陳炳炎擔任雲林縣北港鎮北壇碧水寺主委、定方黨部主委蔡榮達擔任台南市四鯤鯓雲海宮主委。另外北港著名的太子宮委員王新堯也同樣被聘為乾隆黨部榮譽顧問。

已有3百多年歷史的知名寺廟雲林北港朝天宮也成為統促黨拉攏目標，不但該廟董事吳東合入黨，統促黨乾隆黨部也聘任該廟董事蔡上元擔任榮譽顧問。

▲▼白狼染紅宮廟。（圖／鏡週刊提供）

▲總統蔡英文9月21日前往北港朝天宮參拜，朝天宮董事長蔡咏鍀全程陪同。

雖然9月21日，總統蔡英文走訪雲林時，曾到北港朝天宮參拜，並在廟口享用鴨肉飯，朝天宮董事長蔡咏鍀全程陪同，挺蔡意味濃厚。不過，得知統促黨勢力已滲透至朝天宮，黨政高層仍相當訝異。何況統促黨幹部甚至已透過宮廟陣頭、八家將來吸收青少年入黨，以壯大組織。

明年大選將屆，各地宮廟本就是傳統藍綠必爭之地，而統促黨積極經營宮廟已是事實，若有中資介入、洗錢等犯罪行為，檢調務必深入追查，避免民間信仰染紅、染黑。

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