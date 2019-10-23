35歲天才華裔畫家自殺　自學作畫、大膽用色引震撼...藝術界哀悼

▲加拿大華裔畫家王俊傑（Matthew Wong）自殺身亡。（圖／翻攝自cbc.ca）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大華裔畫家王俊傑（Matthew Wong）自學畫畫，展現藝術天分，以充滿活力的色塊與線條展現風景，先前在紐約開設畫展後大獲好評，前景看好，但卻傳出他在加拿大愛德蒙頓自殺的消息，享年35歲。王俊傑原先預計下個月要再開第二場畫展，但卻再也無法展示新作品。

《紐約時報》文章指出，王俊傑是一名自學的畫家，擅長描繪充滿活力的風景和森林，才剛要在藝術界嶄露頭角，卻不幸死亡。代表他的紐約藝廊「 Karma」證實，王俊傑為自殺身亡，他的母親則表示，兒子患有自閉症與妥瑞氏症，且從小就飽受憂鬱症之苦。

他的母親在受訪時提到，王俊傑常在電話中向她表達自己的不安與孤獨感，「他告訴我，『媽媽，我每天都跟惡魔在抗爭，每天睜開眼睛的那刻都是如此』」。

▲王俊傑作品「Time After Time」。（圖／翻攝自karmakarma.org）

▲王俊傑作品「Another Day」。（圖／翻攝自karmakarma.org）

王俊傑在1984年於多倫多出生，全家人在他7歲時搬到香港居住，15歲時又搬回加拿大，部分原因是王俊傑需要醫療照顧，2007年他在美國密西根大學得到文化人類學（cultural anthropology）學士學位，在做了幾份工作之後，對攝影產生興趣，2013年在香港城市大學獲得了攝影碩士學位。

之後，他開始畫畫，並且愛上作畫的感覺，便在網路上找可以自學的管道，也到圖書館研讀所有藝術相關的書籍，2015年終於有了小突破，他在香港視覺藝術中心舉辦了小型畫展，2016年，他的畫作參與了紐約藝廊Karma的一場畫展，得到關注，也賣出了作品。

2018年，王俊傑在Karma舉辦了第一場個人畫展，畫廊老闆杜根（Brendan Dugan）回憶，「他的畫作和展覽得到了非常好的回響，這是先前在新人畫家或是首度展覽中從未發生過的事，真的令人驚訝，不論是評論家、同事們或是收藏家，大家的反應都很好」。

▲王俊傑首次在Karma藝廊的畫展。（圖／翻攝自karmakarma.org）

紐時的評論家漢理奇（Will Heinrich）在看了「 Karma」的畫展之後，對於王俊傑的畫作評價提到，「總會有個孤獨的人物，有時會被廣闊的生動地場景掩蓋，難以發現」。

王俊傑原先預計下個8日到12月22日要在Karma舉辦第二場個人畫展「藍色」（Blue），但他卻在2日選擇結束生命，讓畫展成了遺作，杜根難過表示，王俊傑的作畫生涯很短暫，但卻達成了許多人一生難及的成就，對於他的離開感到很傷心。

▼王俊傑作品「The Realm of Appearances」。（圖／翻攝自karmakarma.org）