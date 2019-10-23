吳德榮「下周二鋒面到，北部明顯轉變降溫有雨」　彭啟明：還有颱風生成

▲王品翔說，未來一周仍是東北風影響的天氣型態，早晚偏涼。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，周五（25日）、周六（26日）水氣比較多，東北部整天有短暫陣雨，北部、花蓮、台東有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮指出，下周二（29日）鋒面到，北台灣明顯轉變，氣溫降有局部雨。天氣風險公司總經理彭啟明則說，未來還是有颱風會生成，「現在才21個。」

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周仍是東北風影響的天氣型態，早晚偏涼、中南部日夜溫差大；今天（23日）和周四（24日）東北部和北部山區有零星降雨，花東也有很零星的降雨，中南部為多雲到晴，南部山區午後有零星降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周五、周六降雨比較多，東北部有短暫陣雨，一整天陰陰的、斷斷續續有雨，北部、花東有局部短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴、南部山區午後有零星降雨。

王品翔表示，截至目前今晨全台最低溫，局屬氣象站出現在淡水、蘇澳的20度，自動測站則是花蓮鯉魚潭的15.8度；未來一周溫度方面，各地低溫約20到21度，北部白天高溫約27、28度，中南部約31、32度，東半部約28、29度。

至於強烈颱風博羅依未來動向，王品翔指出，它慢慢北上接著北轉加速離開，「在遠洋運動越走越慢，變溫帶氣旋」；它的強度已達極限，過沒多久就要走下坡，22日挑戰今年西北太平洋「風王」失敗。

▼王品翔說，博羅依慢慢北上接著北轉加速離開。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周二鋒面到，北台灣明顯轉變，氣溫降有局部雨。

對此，王品翔表示，根據最新預報到下周二的資料，風場都偏東風、偏東北風，「沒有明顯鋒面掃過來。」彭啟明22日指出，「未來還是有颱風會再生成，現在才21個，後面可能還有。」

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）