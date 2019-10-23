旅客名單驚見同名陳同佳！移民署兩大關卡禁給登機證　抵台就逮捕

▲陳同佳23日刑滿出獄。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳今日（23日）刑滿出獄，至於是否會來台投案，社會各界都很關注，據了解，他今日就會押返來台，但詳細的班機資訊仍有待查證。不過，為了防堵這樣的情況發生，移民署已經提早設下關卡，除了通知各大航空公司禁止發給陳同佳登機證外，就算真的飛來台灣，空橋也有航警待命，一旦發現就會要求他留在機上，原機遣返。

關於陳同佳一案，陸委會22日曾發函給港府，表明願意派檢警赴港將人押回，但被「已讀不回」；陸委會副主委邱垂正同日深夜召開記者會表示，發函7小時港府都未有回應，司法不能有空窗期，陳嫌23日獲釋，等同於恢復香港律政司所言的「自由之身」，如果從此逍遙法外，恐怕將有逃亡、串證、煙滅證據之虞，若港府不提供相關卷證資料，也無法讓案件順利偵辦下去，「我方呼籲港府深思，若導致這些後果，港府必須負完全責任。」

此外，22日深夜有媒體報導，在23日入境班機的旅客名單中，驚見有與陳同佳同名的旅客；另外也有傳聞陳嫌的確會在23日來台，只是航班尚未確定。

▲陸委會認為，港府不願台灣派員押解陳同佳，假如人跑了，港府應該負起全責。（圖／記者蔡紹堅攝）

而為了防堵陳同佳來台，國安幕僚透露，蔡政府已經準備好3套劇本因應，第一、港府要審理，台灣提供司法協助；第二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；第三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並將相關證據攜回返台，也就是說，只要陳同佳一抵台就會將人逮捕，這是最基本的底線。

移民署方面也早已設下兩大關卡，禁止陳同佳的ID進行註記，也不准各大航空公司發給他登機證；假如人還是真的飛來台灣，機場空橋也會有航警戒備，一旦發現陳嫌蹤影，會立即要求他留在飛機上，並原機遣返。

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