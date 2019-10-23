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陳同佳案／柯文哲轟蔡政府「看民調治國」：前幾天反對什麼？

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▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，遭到蔡政府「拒收」，引發藍綠攻防。陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。對此，台北市長柯文哲22日接受《ETtoday新聞雲》專訪時抨擊，那前幾天在反對什麼？這就是看報治國，「你們中心思想叫民調」。

談及對陳同佳事件的看法，柯文哲表示，平常心就好，該怎麼做就怎麼做，這件事情要說簡單也是很簡單，說複雜很複雜，「不過他投案就給他投案，你何必一定要去牽扯上什麼主權」，所以有時候天下本無事，庸人自擾之，「我常覺得說心存善念盡力而為，你就是想太多」。

柯文哲舉例，亞歷山大征戰到一個城市，人家問那個結怎麼打開，大家都打不開，亞歷山大劍依拔出來「啪」就好了，所以外科常講究簡單有效，最好的治療方式就是簡單有效，如果是複雜有效一定不好，更不好的是複雜沒效，「政治上最大的問題就是搞一大堆複雜沒效的方法」。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

就在柯文哲在受訪期間，有最新消息指出，陸委會稱要去香港把陳同佳押回來。柯文哲聽聞此消息不解表示，「啊他去把人押回來，要問說那前幾天在反對什麼？不是啊，就看報治國啊、看民調治國啊，就是這樣」。

柯文哲重砲轟蔡政府，「他們說什麼柯文哲沒有中心思想，我說你們才沒有中心思想，你們中心思想叫民調兩個字」，他認為自己好歹從頭到尾不發重陽敬老金，就算民調掉了15%，他還是沒有發。

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