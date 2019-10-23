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2019FNO紅毯直擊！姊姊謝金燕、鄧紫棋、臺北市長柯文哲夫婦時尚合體

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台灣最具影響力的時尚盛事 VOGUE 全球購物夜（Vogue Fashion’s Night Out, Vogue FNO）於今年邁入了第 11 屆，去年首度和台北市政府聯手，打造出第一屆臺北時裝週。今年，第二屆也將接續四大時裝週之後壓軸開秀，並在下一個世代（Generation）成為時尚界新勢力的前提和趨勢下，今年的主題「Next Gen 下一站台北」就此誕生，並從 9 月 27 日至 10 月 20 日間展開一系列「2019 臺北時裝週 X VOGUE 全球購物夜」時尚活動

其中最令人矚目的「2019 臺北時裝週 X Vogue 全球購物夜」時尚大秀（臺灣 & 國際新銳設計師時尚秀）將聚集臺北市長柯文哲、鄧紫棋、周湯豪、畢書盡、謝金燕、LULU 等明星藝人一同響應，現在就來看今晚的紅毯亮點吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

謝金燕
服裝：Versace

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鄧紫棋
服裝：Michael Kors

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

柯文哲市長夫婦
西裝：訂製
白色禮服：CJEAN

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

曾莞婷
皮裙：Sandro
外套：Seivson

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

安心亞
服裝：bluemarine
飾品：SWAROVSKI

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鬼鬼
牛仔套裝：RAY CHU

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

周湯豪
服裝：Prada

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

畢書盡
外套： PRADA

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

王子
服裝：Michael Kors

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

謝佳見、簡廷芮
藍色格子西裝： Paul Smith
綠色格子套裙：Vivienne Westwood

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

孟耿如、李玉璽
服裝：Ralph Lauren

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ØZI
服裝：GUCCI

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

王可元、林哲熹
黑色外套：Michael Kors
白色套裝：Allen Ko

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

林予晞
皮外套：LONGCHAMP
豹紋褲：All Saints

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

許光漢、章廣辰
黑色格子西裝： FENDI
黃色外套、襯衫： Sabrina Hsien

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

王心恬
上衣：BOB Jian
裙子：Sandro
包包、長靴： GUCCI

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

林嘉綺
外套： bluemarine
紗裙：BOB Jian

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

莊凱勛、廖奕琁
白色紗裙：BOB Jian

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

李晶晶
服裝：夏姿

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

吳卓源
服裝：WooLeeX

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Angelina
服裝： LONGCHAMP

※編輯：Yoyo Su, Sandy, Anny | 圖片：李守智 | 來源：VOGUE TAIWAN |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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