2019FNO紅毯直擊！姊姊謝金燕、鄧紫棋、臺北市長柯文哲夫婦時尚合體

台灣最具影響力的時尚盛事 VOGUE 全球購物夜（Vogue Fashion’s Night Out, Vogue FNO）於今年邁入了第 11 屆，去年首度和台北市政府聯手，打造出第一屆臺北時裝週。今年，第二屆也將接續四大時裝週之後壓軸開秀，並在下一個世代（Generation）成為時尚界新勢力的前提和趨勢下，今年的主題「Next Gen 下一站台北」就此誕生，並從 9 月 27 日至 10 月 20 日間展開一系列「2019 臺北時裝週 X VOGUE 全球購物夜」時尚活動

其中最令人矚目的「2019 臺北時裝週 X Vogue 全球購物夜」時尚大秀（臺灣 & 國際新銳設計師時尚秀）將聚集臺北市長柯文哲、鄧紫棋、周湯豪、畢書盡、謝金燕、LULU 等明星藝人一同響應，現在就來看今晚的紅毯亮點吧！

謝金燕

服裝：Versace

鄧紫棋

服裝：Michael Kors

柯文哲市長夫婦

西裝：訂製

白色禮服：CJEAN





曾莞婷

皮裙：Sandro

外套：Seivson

安心亞

服裝：bluemarine

飾品：SWAROVSKI

鬼鬼

牛仔套裝：RAY CHU

周湯豪

服裝：Prada

畢書盡

外套： PRADA

王子

服裝：Michael Kors

謝佳見、簡廷芮

藍色格子西裝： Paul Smith

綠色格子套裙：Vivienne Westwood

孟耿如、李玉璽

服裝：Ralph Lauren

ØZI

服裝：GUCCI

王可元、林哲熹

黑色外套：Michael Kors

白色套裝：Allen Ko

林予晞

皮外套：LONGCHAMP

豹紋褲：All Saints





許光漢、章廣辰

黑色格子西裝： FENDI

黃色外套、襯衫： Sabrina Hsien

王心恬

上衣：BOB Jian

裙子：Sandro

包包、長靴： GUCCI

林嘉綺

外套： bluemarine

紗裙：BOB Jian

莊凱勛、廖奕琁

白色紗裙：BOB Jian

李晶晶

服裝：夏姿





吳卓源

服裝：WooLeeX

Angelina

服裝： LONGCHAMP

※編輯：Yoyo Su, Sandy, Anny | 圖片：李守智 | 來源：VOGUE TAIWAN |

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