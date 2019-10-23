專訪雀兒喜藝術家與策展人

圖、文／Giovanna Sun 孫韶蓮

當代藝術家Scotto Mycklebust成名於紐約蘇活區，現在在雀兒喜有一間工作室。Scotto Mycklebust除了是藝術家以外也是策展人並創辦 Art511mag.com 國際當代藝術雜誌。

Scotto Mycklebust是成名的藝術家，他在雀兒喜盛名遠播，他舉辦了許多藝文活動包括「鐵道公園藝術空間導覽週」(Highline Open Studios)、「西雀兒喜藝術空間導覽週」(West Chelsea Open Studios)等活動免費為雀兒喜進駐的藝術家與藝廊做宣傳。

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藝術科班出身的Scotto Mycklebust也是科技先鋒，數年以前已經製作多媒體影音創作用QR Code的方式讓訪客掃描條碼進入連結看到作品，並可收到他的手機簡訊。



圖片：Giovanna Sun 孫韶蓮拍攝

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搜搜看APP共同創辦人

台北收藏交易中心美國地區官方策展人

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