港府批台灣無權「跨境值法」　民國52年台警就在香港逮捕殺人犯

▲殺害女友的陳同佳即將因竊盜罪刑滿出獄，現在在港台之間引起軒然大波。（圖／翻攝網路、當事人臉書）



記者林彥臣／綜合報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨回應，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。對此網紅「老侯 台北會社員」在臉書發文指出，民國52年台灣警察就曾經前往香港，並且面臨逾期居留的狀況，最後逮捕一名台灣的殺人犯。

▲陸委會致函會派人赴港逮捕。（圖／記者蔡紹堅攝）



港府強調， 台灣執法當局在香港沒有執法權。陳姓疑犯是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首。他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施。他可在自己選擇的人的陪同下赴台，台方在他抵埗後可將他拘捕，「台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。既然陳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？」

網紅「老侯 台北會社員」在臉書上因陳同佳投案事件而講了一個故事，民國52年，上海出身的白相人（上海話相當於台語的七逃人）李裁法在台灣犯下殺人案後，潛逃至香港。

老侯說，台灣警方派出了一名上海籍警察，私服潛入香港的上海人脈網，透過私人關係搜查李裁法，台灣警察僅有兩天的合法居留期，最終不得不逾期居留，以四天的時間，硬是找出李裁法的所在，通知香港警方，逮捕歸案，李裁法由台灣潛逃至香港時，沒有簽證，屬於非法入境。香港方面以這個理由將其遞解出境。

▲蔡英文回應陳同佳案。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



老侯認為，當時人人讚許警方的鍥而不捨，除暴安良，人命關天的事情，哪怕打破成規都要將兇嫌逮捕，這就是當年的台灣警察，作為一個離開台灣已久的台灣人，記得的是李裁法時期除惡務盡的台灣，如今那個兇嫌上門自首也不要的台灣，「我真的很生疏」。

雖然陸委會在第一時間表示，拒絕陳同佳入境，但是內政部長徐國勇則強調，陳同佳現身台灣機場就逮捕，總統蔡英文也已經定調，「我們沒有排除管轄權，我們也都做了準備」。

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