徒手就是殺人機器！　館長直播：將協助國軍練「綜合格鬥」耗資300萬

▲館長表示，將協助國軍訓練格鬥的種子教官。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢是台灣有名的格鬥家，現在他有了新的計畫，是把格鬥推廣到國軍，22日他就在臉書PO出照片表示，自己前往立法院開會，受邀國防委員會去討論日後國軍科學訓練肌力與體能、綜合格鬥，希望會採納他的建議，讓國軍進入強盛有專業的訓練模式。倘若訓練成功，國軍有望做到即使徒手不拿武器，都能夠成功擊殺敵人的「人體殺人機器」。

晚間館長在直播中針對開會的內容說明表示，他受立法委員王定宇的邀請，跟幾位將軍及幾位國防部的訓練官，在立法院旁邊的會議室開會，但是由於軍方目前沒有相關的經費，所以這項與國軍的合作，他也沒有因此賺錢。

▲館長前往立法院與王定宇及國軍將領開會討論格鬥訓練事宜。（圖／取自飆捍臉書）



館長表示，初步規劃是海軍陸戰隊、特戰部隊、空特部、體幹班，未來一批一批會進訓「格鬥管道」，受訓人員會先住在林口的陸戰隊，再前往館長位在新莊的場館進行為期1個月的訓練，訓練國家的種子教官，回到部隊之後發揚光大，包括格鬥裝備與人事成本在內，預計會耗資200~300萬。

館長強調國軍過去的訓練就是「人體毀滅者」把年輕人的身體操壞，應該換個方式訓練，像美軍的科學訓練。

▲館長海軍陸戰隊出身善於格鬥，本身的身體就宛如活動兵器庫。（圖／翻攝Youtube／三稜鏡）



館長規劃，屆時學習的課表上午會是重量訓練的課程，下午則是學習格鬥，目的就是為了讓國軍變強，讓國軍未來的訓練更有變化。

據了解世界各國的海軍陸戰隊，幾乎都會訓練格鬥相關技巧，南韓海軍陸戰隊的格鬥技以跆拳道為主，國軍的海軍陸戰隊格鬥技，則是引進南韓跆拳道後改良的「莒拳」，美國海軍陸戰隊的格鬥訓練項目則包括MMA綜合格鬥、巴西柔術、拳擊、空手道、運用刺刀的刺殺術等等，藉由這樣的訓練，可以從平時的近身搏鬥，強化心理素質，當戰時只有冷兵器甚至沒有武器時，也能夠防身甚至近身刺殺敵人。