陳同佳今出獄！3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人　過程曝光

▲「港女命案」嫌犯陳同佳23日將出獄。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「港女命案」兇嫌陳同佳23日將出獄，同時他願意主動來台投案，卻遭我國拒收，但陸委會22日卻表示將派檢警赴港押回嫌犯，並希望港方提供協助，不料又被「已讀不回」。其實，港台移交犯人早在3年前的「荃灣工廈石棺藏屍案」就有過一次，但由於雙方間的司法互助不完善，當時台灣方面只能送交移民署實施遞解出境的方法來「引渡」，並在桃園機場移交給香港人員，最後在返港後警方才依法進行拘捕。

港台移交犯人的經驗，其實早在2016年的「石棺藏屍案」就有過一次。2016年香港荃灣Dan6工廈發生兇殺案，28歲男子張萬里向女友表示要找一名男子追討債務，結果一去不回，張男事後被人發現在工廈內被殺，屍體更被放在一大塊水泥製的石棺內，眾人發現石棺太重難以移動，隨即逃亡台灣。

當時4名香港疑犯潛逃台灣後，港警3月31日就向台灣內政部警政署刑事警察局要求協助；刑事局接著向移民署確認過後，發現4人在3月11日入境台灣，但由於台港之間司法互助不完善，移民署只能以證件到期，逾期滯台為由將他們遞解出境。

在4名嫌犯簽證到期前，18歲女疑兇「小草」由於害怕被其他3男滅口，在男友的陪同下，在2016年4月10日主動到台北市政府警察局文山二分局報案，最後更揭發3男的行蹤。台警隔天派人送小草到桃園機場，港警早在登機門等待，將小草帶回香港。

刑事局於4月11日中午，在3名男疑犯簽證到期後，以3人在香港涉殺人罪並潛逃台灣，「有危害我國公共安全之虞」，請移民署提前註銷簽證，刑事局並拘捕3人。

由於港警不能跨境執法，故當時移交犯人的做法是安排香港航空局管轄班機，台灣警方及移民署專勤隊將犯人押到桃園機場，在警方看守下解開手銬，並辦理出境手續，台警與港警在登機空橋進行移交犯人，20名港警分別坐在機艙不同位置看守，最後飛機落港後，警方才依法拘捕。這也是香港回歸後，港警第一次在台灣押嫌犯回香港過程。

另一方面，知名作家老侯22日晚間10點也在臉書提到，民國52年，上海出身的白相人（台語：七逃人）李裁法在台灣犯下殺人案後，潛逃至香港。

而台灣警方當時派出一名上海籍警察，私服潛入香港的上海人脈網，透過私人關係搜查嫌犯；由於台警僅有兩天的合法居留期，最終不得不逾期居留，以四天的時間，硬是找出犯人李裁法的所在，並通知香港警方將他逮捕歸案，最後順利遞解來台。

如今港府表示，陳同佳23日獲釋後有意來台投案，港台兩邊卻「不同調」。陸委會確實在22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與事證，希望港方提供協助。而香港律政司22日晚間則回應，任何人在香港因犯罪服刑完畢後都會獲釋，政府並沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留，「香港是一個法治社會，政府部門都必須依法執行職務，不能隨意行使職權。」

總統蔡英文22日晚間6時許在臉書表示，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣派檢警到香港押解陳嫌，「我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。」

▲陸委會呼籲港府要負起責任，積極回應我方的要求。（圖／記者蔡紹堅攝）



此外，香港保安局前局長、現任立法會議員葉劉淑儀也指出，陳同佳獲釋後，在香港就是「自由人」，陸委會的做法不可行，「是想討政治便宜，給港府難堪。」她認為此案只能靠兇嫌自願赴台投案，「台灣允許讓陳同佳入境，就可以處理殺人案，沒有必要來港蒐證及押人。」

針對下午致函港府，但又被「已讀不回」，陸委會22日深夜再次與法務部、內政部共同召開記者會，副主委邱垂正強調，發函至今已超過7小時，港府都未有回應，陸委會再次呼籲港府要負起責任，積極回應我方的要求。

邱垂正指出，司法不能有空窗期，港女命案犯嫌將獲釋，恢復香港律政司所言之「自由之身」，若從此逍遙法外，恐將有逃亡、串供滅證之虞，對被害家屬更是情何以堪，傷害永難平復。邱垂正還說，「我方呼籲港府深思，若導致這些後果，港府必須負完全責任。」

不過香港特區政府23日凌晨回應，台灣政府希望派員押解陳同佳到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

▲陳同佳23日將出獄。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）



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