陳同佳案...蔡政府說法180度大轉彎　韓國瑜：誤導自己人

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度度轉彎。國民黨總統參選人韓國瑜以「看來是自己人誤導自己人」為題在臉書撰文表示，知錯能改才能更進步。希望執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。

韓國瑜臉書全文：

「港女在台命案凶嫌陳同佳將於明天出獄，出獄後即將恢復自由身，在出獄前30個小時，陸委會發言人表示，將派員到港府解押兇嫌到台受審。之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但我很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。

#跑來台灣我們就抓起來

然而，我們政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案。到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，我們無法預測。但要確定的，是不能自我棄守司法權與主權。這是我們治權的一部份，也是主權的一環，我相信朝野都是一致的看法，只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了。

我們皆非完人，知錯能改才能更進步。希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。

捍衛中華民國主權，台灣加油，中華民國司法加油！」