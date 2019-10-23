左胸撕裂、雙手被扯斷！法女遊客大溪地游泳　「最凶猛鯊魚」突然狂襲

▲法國女遊客南太平洋遭鯊魚襲擊，雙手被扯下。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

法國一名女子21日在法屬玻里尼西亞大溪地島附近賞鯨，途中下海游泳，結果不幸遭一條鯊魚攻擊，導致她雙手被遭咬斷、左側胸部也被撕裂。所幸，女遊客及時獲救，幸運撿回一命。

綜合法國France Info和英國《電訊報》（Telegraph）報導，該名35歲女子當時正在距離大溪地不遠的茉莉亞島（Mo’orea）附近海域游泳，未料一條遠洋白鰭鯊（oceanic whitetip shark）突然出現，一口咬中她的胸部和手臂。女子雙手手掌連同前臂被扯掉，左胸也同樣被咬下。

當地消防員表示，女傷者非常幸運，在場正好有2位護理師能夠為她緊急包紮。消防員里維塔（Jean-Jacques Riveta）說，「返回飯店碼頭時女子還有意識，但情況危急，她雙手和一部份胸部都被咬斷，血流如注。」事後，該名女子被以空運方式送往11英哩（約17.7公里）外的大溪地島救治，目前正在醫院修養。

遠洋白鰭鯊頗具攻擊性，《電訊報》引述著名海洋學家庫斯托（Jacques Cousteau）的說法，考慮到遠洋白鰭鯊的高明狩獵技巧和過去頻傳沉船倖存者遇襲的歷史紀錄，他認為這種鯊魚可能是所有鯊魚中「最危險的一種」。

例如1945年第二次世界大戰期間，美國海軍印第安納波利斯號巡洋艦（USS Indianapolis CA-35）遭日軍潛艇擊沉，落水倖存者隨後又遭鯊魚襲擊，結果一共造成800人罹難。外界認為，當時襲擊倖存者的很可能就是遠洋白鰭鯊。

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