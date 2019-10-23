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黑暗料理界高手？他PO「操灰搭」料理照...連白飯都焦　網笑歪：用手榴彈炸的嗎？

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▲他PO出驚人黑暗料理照。（圖／翻攝爆廢公社）

▲他PO出驚人黑暗料理照。(圖／翻攝爆廢公社)

記者邱偉倫／綜合報導

你身邊也有一個來自「黑暗料理界」的朋友嗎？每道料理都像剛從火災現場出來一樣。一名男網友在臉書社團上傳了4張下廚料理的照片，一看發現每道菜都「操灰搭」，連白飯的飯鍋都黑到像是被閃電打到一樣，不仔細還以為第一張照片是普洱茶餅。貼文PO出後，網友們看完照片，都紛紛到底下留言「難道你就是史上最牛逼的特級暗黑廚師」、「能煮成這樣也是不簡單」、「突然覺得吃泡麵也很養身」。

▲他PO出驚人黑暗料理照。（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友搞笑地說，「這是用手榴彈炸的嗎？」。(圖／翻攝爆廢公社)

▲他PO出驚人黑暗料理照。（圖／翻攝爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲有網友認為這張很像普洱茶餅。(圖／翻攝爆廢公社)

這位男網友在臉書社團「爆廢公社」上傳自己下廚的「黑暗料理」照片，並在貼文寫道「一餐都操灰搭的機率有多少？至少要一樣是像樣的吧」；從文中的照片可以看出，雖然餐點已經黑到快認不出來，但仔細觀察還是能看出，餐點分別是魚、熱狗、雞腿和白飯，驚人的廚藝讓網友們看完都忍不住讚嘆「人才啊」，能把每一道菜都做到燒焦真的不容易。

許多網友們看到貼文都笑歪，紛紛前往留言處回應，「這個是正港的黑暗料理」、「熱狗也能燒焦也真的蠻強的」、「不怕不怕，把燈關上，一樣美味」、「哇塞，這火災現場拿出來的吧」、「是木炭製造場嗎」、「一看就知道是創意料理，墨魚系列！！」、「我好像看到大還丹」、「這是用手榴彈炸的嗎？」、「是時候考驗是否真愛了」、「你吃完人還在嗎」、「黑的完美，傳說的高手」、「你跟我說你是不是丟到火裡面」、「往好處想起碼有熟」。還有網友打趣地問，是不是為了以後不都不進廚房煮飯，所以才故意煮到燒焦的。

但也有網友以圖搜圖發現，這幾張照非同一人料理，只是湊在一起PO文，在臉書社團「爆廢公社」上引起不少「笑果」。

▲他PO出驚人黑暗料理照。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼每一道菜都「操灰搭」的狀態。(圖／翻攝爆廢公社)

▲他PO出驚人黑暗料理照。（圖／翻攝爆廢公社）

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