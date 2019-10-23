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手刀預備！麥當勞限量夢幻「美樂蒂萬用置物籃」11時準時開賣

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▲美樂蒂萬用置物籃首度登台開箱。

▲▼美樂蒂萬用置物籃。（圖／台灣麥當勞提供）

▲美樂蒂萬用置物籃今日上午11時開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手刀預備，風靡全日本的麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」11時要開賣了！以可愛又經典的美樂蒂大頭為提籃外觀設計，去年11月在日本推出當日就傳出秒殺災情，更吸引大批台灣三麗鷗迷求代購，這次終於等來登台消息了，台灣麥當勞將在今日上午11時準時開賣這顆限量夢幻逸品，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個。

▲▼美樂蒂萬用置物籃。（圖／台灣麥當勞提供）

▲美樂蒂置物籃去年推出後在日本掀起轟動。

粉嫩的美樂蒂兔子是三麗鷗最人氣的卡通角色之一，日本麥當勞於去年推出這款超夢幻「美樂蒂萬用置物籃」，掀起一波搶買熱潮，相隔1年時間，終於等到台灣麥當勞開賣。而美樂蒂置物籃的巧妙設計可以放進飲料杯及薯條，加上把手後就可以「手提」趴趴走，另外也有車掛或平擺功能，無論是放在車上或是擺在辦公桌、書桌等地方，不僅超療癒還兼具收納功能。

▲▼美樂蒂萬用置物籃。（圖／台灣麥當勞提供）

▲美樂蒂置物籃僅限麥當勞餐廳內購買。

美樂蒂萬用置物籃將從11時準時開賣，只要在全台麥當勞餐廳內購買任何套餐，加價269元或單買319元，即可把美樂蒂「拎回家」，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，提醒於24小時歡樂送、得來速、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。

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