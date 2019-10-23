蛋襲韓國瑜南警找上門2男大感意外　南檢複訊諭知限制住居

▲台南市警六分局連日來全力偵辦國民黨總統參選人韓國瑜蛋襲案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警六分局連日來全力偵辦國民黨總統參選人韓國瑜蛋襲案，查出33歲陳姓男子及39歲張姓男子涉案，22日約於下午1時許，依法傳喚2男到案說明，陳、張2人見警方上門找人「十分意外驚訝」，警訊中2人坦承涉案，據了解，陳、張2人是朋友關係，蛋襲韓國瑜是因不喜歡韓。

國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日晚上約8時許，從南區水萍塭公園造勢晚會要離去時，在金華路與永華路路口，突遭不明人士丟擲雞蛋，雞蛋破裂後蛋液造成現場民眾多人衣物污損，台南市議員林燕祝座車亦遭波及，韓國瑜並未被蛋擊中，韓國瑜在隨扈人員護送下迅速離去，此一蛋襲事件引起社會震驚，台南藍綠雙方也爭執不休。

台南市警六分局案發後立即成立專案小組，並結合市警局刑事警察大隊、刑事鑑識中心等各方警力全力偵辦，本案因現場集會民眾眾多，如何在人群中辨識丟擲雞蛋之嫌犯並查知身分，在在考驗警方偵辦能力；惟經專案人員地毯式查訪與蒐集現場相關影帶，仔細過濾綜合分析研判，發現有2名可疑男子涉嫌重大，經追查確認犯嫌係33歲陳姓男子與39歲張姓男子。

本案為社會矚目案件，台南市長黃偉哲與警政署長陳家欽皆十分重視，指示專案小組全力偵辦，在台南地檢署指揮偵辦下，專案小組成員於10月22日13時許分別通知兩名嫌犯到案說明，兩嫌到案後坦承上述犯行不諱。

警方經初步清查，兩嫌並未在任何政治人物的服務處擔任職務，亦未加入任何政黨，惟犯案動機尚待進一步調查釐清，本案雖韓國瑜市長事後曾公開表示不予追究、遭波及之民眾亦不願提告，六分局先以刑法強制罪嫌解送台南地檢署，由指揮檢察官進行複訊偵查。警方仍會將偵查結果告知韓國瑜，是否要提告，警方尊重。

警方指出，砸蛋事件發生後引起社會高度討論，民主社會尊重各方意見，惟不應以任何暴力形式表達訴求，警方將保持行政中立立場，強化各候選人維安工作，全力遏止選舉暴力之發生，也呼籲民眾於選舉期間應保持理性、彼此尊重，勿以暴力行為挑釁公權力。

▲陳男（左）與張男2人一起犯案，並徒步離開。

據了解，陳、張2人是朋友關係，陳男從事餐飲業、張男是服飾業，2人一起前往南區水萍塭公園造勢晚會，19日晚上7時2分許，陳男先在超商買了一盒雞蛋，內有10顆蛋，陳男先將包裝盒丟掉，而後將雞蛋用塑膠袋裝著，放在褲子口袋內，在丟雞蛋時，有4顆破掉了，所以由陳男丟4顆，張男丟2顆，總共丟擲6顆雞蛋。

陳、張2人蛋襲行為涉嫌社維法，但檢警以刑法強制罪嫌偵辦。刑法第 304條強制罪係以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第304條第1項之強制罪，旨在保護個人意思決定自由，因此行為人施強暴脅迫之對象，必須以對「人」直接或間接為之為限，陳男2人雖有預謀之嫌，惟蛋襲是否構成對韓國瑜強暴脅迫實有爭議，檢警之目的應是據此才能移送南檢複訊追查釐清犯案動機。

初步了解，陳、張2人犯案動機係不喜歡韓國瑜，惟是否確實如此，有沒有其他因素，詳細犯案過程，正由檢警進一步調查釐清中。台南地檢署檢察官於晚上9時許偵訊結束，認為被告無羈押之必要，諭知2位被告限制住居。

對於擲蛋事件，警方今日逮捕兩名嫌犯一事。蔡英文台南競選總部發言人蔡麗青表示，尊重檢警的調查與偵辦，同時重申：譴責任何形式的暴力，反對極端的言行激化社會對立。蔡英文競選總部與台南市民，將共同維護並展現台灣優質民主的總統大選。