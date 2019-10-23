產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉

▲Jiwon產後爆肥，因此被老公嫌棄。（圖／翻攝love__lean IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女人懷胎10月，不惜讓身材變型，就為了產下兩人愛的結晶。南韓一名女子Jiwon懷孕後爆肥，竟而換上產後憂鬱症。沒想到，她的丈夫不但沒有體諒，還不斷出言諷刺，讓Jiwon身心俱疲、憤而決定離婚，擁抱新的人生。

Jiwon在個人YouTube頻道說出自己的悲傷過去，5年前她懷孕時換上產後憂鬱症，本是易胖體質的她也因此體重飆漲到86公斤，但她的老公卻沒有體諒，反而開始嫌棄辱罵，「妳好噁心，看到妳就讓我起雞皮疙瘩」，讓她身心受創。

▲▼Jiwon在10個月內減下40公斤。（圖／翻攝love__lean IG）



為了讓丈夫回心轉意，Jiwon嘗試了各種方式減肥，如斷食、戒澱粉或僅靠喝水撐過一個月等不健康的方式，雖然可以暫時減下體重，但反彈的效果也非常明顯。最終，她在10個月內順利減下40公斤，卻仍被老公嫌棄；心碎到不行的她終於醒來，了解愛不是靠取悅達成，應該要找一個珍惜自己的人，便提出離婚並帶著女兒好好生活。

事後，Jiwon開始經營IG及YouTube頻道，透過分享減肥的經歷及食譜，獲得不少粉絲支持，當她把過去的黑暗經歷分享出來後，不少網友也幫她加油，引起不少媒體報導。

Jiwon帶著女兒重新開始，將兩人生活的點滴PO上YouTube記錄，並在這段期間也遇上了愛她的男友，讓不少網友大讚當初的決定是對的。

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