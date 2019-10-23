　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉。（圖／翻攝love__lean IG）

▲Jiwon產後爆肥，因此被老公嫌棄。（圖／翻攝love__lean IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

女人懷胎10月，不惜讓身材變型，就為了產下兩人愛的結晶。南韓一名女子Jiwon懷孕後爆肥，竟而換上產後憂鬱症。沒想到，她的丈夫不但沒有體諒，還不斷出言諷刺，讓Jiwon身心俱疲、憤而決定離婚，擁抱新的人生。

Jiwon在個人YouTube頻道說出自己的悲傷過去，5年前她懷孕時換上產後憂鬱症，本是易胖體質的她也因此體重飆漲到86公斤，但她的老公卻沒有體諒，反而開始嫌棄辱罵，「妳好噁心，看到妳就讓我起雞皮疙瘩」，讓她身心受創。

▲▼產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉。（圖／翻攝love__lean IG）

▲▼Jiwon在10個月內減下40公斤。（圖／翻攝love__lean IG）

▲▼產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉。（圖／翻攝love__lean IG）

為了讓丈夫回心轉意，Jiwon嘗試了各種方式減肥，如斷食、戒澱粉或僅靠喝水撐過一個月等不健康的方式，雖然可以暫時減下體重，但反彈的效果也非常明顯。最終，她在10個月內順利減下40公斤，卻仍被老公嫌棄；心碎到不行的她終於醒來，了解愛不是靠取悅達成，應該要找一個珍惜自己的人，便提出離婚並帶著女兒好好生活。

事後，Jiwon開始經營IG及YouTube頻道，透過分享減肥的經歷及食譜，獲得不少粉絲支持，當她把過去的黑暗經歷分享出來後，不少網友也幫她加油，引起不少媒體報導。

Jiwon帶著女兒重新開始，將兩人生活的點滴PO上YouTube記錄，並在這段期間也遇上了愛她的男友，讓不少網友大讚當初的決定是對的。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉

快訊／英國會二讀通過《脫歐協議法》　但駁回強生程序動議…可能提前大選！

左胸撕裂、雙手被扯斷！法女遊客大溪地游泳　「最凶猛鯊魚」突然狂襲

加州野火快燒到「破億豪宅區」　洛杉磯一度發撤離令！

脫歐「3天立法時間表」闖關表決　強生：國會再拒絕我就提前大選

95歲骨盆骨折！美前總統卡特「2周2次在家摔傷」　住院觀察中

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94人住院！　服抗生素仍有10％機率死亡

德仁天皇即位「饗宴之儀」…皇居招待賓客400人　光餐前致意就要1小時

美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序！9月後加徵過的可返還

千曲川水位上升「當局發布疏散指示」　夫妻第2次撤離：好擔心

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉

快訊／英國會二讀通過《脫歐協議法》　但駁回強生程序動議…可能提前大選！

左胸撕裂、雙手被扯斷！法女遊客大溪地游泳　「最凶猛鯊魚」突然狂襲

加州野火快燒到「破億豪宅區」　洛杉磯一度發撤離令！

脫歐「3天立法時間表」闖關表決　強生：國會再拒絕我就提前大選

95歲骨盆骨折！美前總統卡特「2周2次在家摔傷」　住院觀察中

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94人住院！　服抗生素仍有10％機率死亡

德仁天皇即位「饗宴之儀」…皇居招待賓客400人　光餐前致意就要1小時

美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序！9月後加徵過的可返還

千曲川水位上升「當局發布疏散指示」　夫妻第2次撤離：好擔心

深夜疊起枕頭山！合法夫妻「像偷情」血淚懺悔…網一看旁邊全懂了

產後憂鬱爆肥40kg！老公嫌棄「妳好噁心」她崩潰離婚…人生大逆轉

快訊／英國會二讀通過《脫歐協議法》　但駁回強生程序動議…可能提前大選！

徒手就是殺人機器！　館長直播：將協助國軍練「綜合格鬥」耗資300萬

左胸撕裂、雙手被扯斷！法女遊客大溪地游泳　「最凶猛鯊魚」突然狂襲

澳洲綿羊克里斯過世！曾被剃41.4公斤羊毛創紀錄　照顧者悼：牠比羊毛有價值

陳同佳案／柯文哲轟蔡政府「看民調治國」：前幾天反對什麼？

全運會／微笑射手回溫砍24分　簡祐哲要為桃園拚季軍

不想懷孕就認真看，4個有效避孕方法大解構　保護自己很重要

「23年小被被」遭老媽洗了！女友在公司狂哀嚎　留言共鳴刷爆：要重養了

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

加拿大華裔男子成「亞洲新毒王」　年撈千億全球通緝中！

她算塔羅牌測劈腿　「連翻2張皇后」男友爆氣動粗

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

野火快燒到豪宅區　一度發撤離令

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇哭

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

男被炒魷魚不喪志　8年後翻身變富豪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

脫歐闖關　強生：國會拒絕就大選

游泳遭鯊魚襲　女左胸雙手被扯下

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94住院...

更多熱門

相關新聞

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

「你曾經愛過我嗎？」香港一名女網友近日心碎地發文表示，丈夫得知自己無法懷孕的事實後，便果斷提出離婚要求，結果事後不到半年，就在路上看見曾經深愛的人，與一名新歡牽著手在逛街，並且帶著一對年齡大約1歲至1歲半的雙胞胎，「如果我推斷沒錯的話，你是不是在離婚前就已經…。」

離婚男尋短欲跳河　警一句話喚回命

離婚男尋短欲跳河　警一句話喚回命

夫外遇生子　妻放生嘆：掃墓才回來

夫外遇生子　妻放生嘆：掃墓才回來

黑化的《小丑》：強求的笑容與快樂，是暗黑的溫床

黑化的《小丑》：強求的笑容與快樂，是暗黑的溫床

嗆洗腎妻腦袋裝屎　家暴夫被放生

嗆洗腎妻腦袋裝屎　家暴夫被放生

關鍵字：

產後憂鬱爆肥老公離婚韓國

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

被爆出軌懷孕！劉詩詩提告結果出爐

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

7女凌晨路邊唱歌！一看是野生TWICE

特斯拉被撞　男酸：爛車容易被撞

即／國防部上校深夜發酒瘋！松山機場捷運站咆哮遭逮

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面