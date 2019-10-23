　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨回應，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

港府表示， 台灣執法當局在香港沒有執法權，陳姓疑犯是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首（投案），「他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施，他可在自己選擇的人的陪同下赴台，台方在他抵埗（到達機場）後可將他拘捕，台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。既然陳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？」

港府指出，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，「台灣對本土殺人罪行絕對有司法管轄權。陳既然自首，台方應先接收他，然後主動對他訊問、蒐證、起訴。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，根據程序處理。」

▼陳同佳來台殺害女友，後逃回香港。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

港府提到，對於台方提出以司法協助來處理陳案，特區政府認為只屬藉口，與自願自首無關。過往台方也與其他未有司法協助的地方處理過相類似個案，「陳今次自願自首，又是台方的通緝人士，可以完全在司法協助以外處理。港方提供協助，是基於陳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。」

港府說，對於台方強調港方可以處理陳姓疑犯的案件，他們並不同意，「特區政府多次重申，香港律政司已就台灣殺人案充分及全面地考慮了警方的調查及全部所得證據，在香港只有足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂『蓄意計劃殺人罪』。任意要求檢察機關在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴，既不負責任，也不符合秉行公義的原則。特區政府這個立場清晰，並始終如一。」

港府還說，過去一年多，港方多次表明樂意向台提供合法可行協助，以便台方調查台灣殺人案，「我們更在今年三月正式向台方提出派代表團到台磋商殺人案的協作安排，但不獲正面回應。對台方至今仍然堅持香港無意受理，這不反映事實，特區政府對此表示失望。」

港府強調，特區政府強烈反對台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀。由始至終，特區政府皆盡力為受害者伸張正義，也認為陳姓疑犯今次頓悟，決定自願到台，可令公義得以彰顯，「特區政府相信若台方真心秉持公義，應務實處理，不要將事情複雜化，案件希望可以有所進展。」

▼陸委會深夜召開記者會，呼籲港方給予正面回應。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陳同佳今出獄！　3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」

致函港府7小時「已讀不回」　陸委會：陳同佳逃亡港府要負責

在殯儀館辦婚禮！他圓妻「最後心願」　新郎忍淚畫面超虐心...網全哭崩

天皇登基大典會場　林鄭月娥「低頭滑手機」挨轟：挑戰國際禮儀極限

癌妻病逝來不及穿婚紗　老公「喪禮、婚禮同天辦」忍不住崩潰大哭

檢警押得回陳同佳？港前保安局長：不可行「台灣想討政治便宜」

檢警要港協助押回陳同佳　港府：刑滿獲釋「無法繼續拘留」

大轉彎！檢警願赴港帶回陳同佳　陸委會：不讓兇嫌逍遙法外

翻窗竊盜「手機、提款卡」遺留現場！他回撥求屋主歸還...全網笑翻

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

陳同佳今出獄！　3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」

致函港府7小時「已讀不回」　陸委會：陳同佳逃亡港府要負責

在殯儀館辦婚禮！他圓妻「最後心願」　新郎忍淚畫面超虐心...網全哭崩

天皇登基大典會場　林鄭月娥「低頭滑手機」挨轟：挑戰國際禮儀極限

癌妻病逝來不及穿婚紗　老公「喪禮、婚禮同天辦」忍不住崩潰大哭

檢警押得回陳同佳？港前保安局長：不可行「台灣想討政治便宜」

檢警要港協助押回陳同佳　港府：刑滿獲釋「無法繼續拘留」

大轉彎！檢警願赴港帶回陳同佳　陸委會：不讓兇嫌逍遙法外

翻窗竊盜「手機、提款卡」遺留現場！他回撥求屋主歸還...全網笑翻

陳同佳今出獄！　3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」

每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

名導肯洛區評「漫威電影像漢堡」！　批電影變商品：自私忘義的市場行為

亞錦賽頒獎正妹「窄裙甜笑」爆紅　IG神到了全是美腿啊！

Angelababy野外不想睡帳篷！　原因曝光…網狠酸：好矯情

川普呼籲限制核武條約應美、俄、中簽署　「這是很棒的東西我也想參與」

疑「電線走火」釀禍！民宅慘遭祝融 19歲女逃生不及...100%燒傷喪命

大陸熱門新聞

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

他幫亡妻圓夢　喪禮、婚禮同天辦

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

檢警要港助押回陳同佳　港府：刑滿無法續拘

按下馬桶沖水　年輕夫婦瞬間臭死

遇上腳臭客太耿直　按摩師被暴打

致函7小時「已讀不回」　陸委會：逃亡港府要負責

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

45歲男吃紅燒肉...2小時後「腦梗塞離世」

男嬰滿月後變女嬰　醫生竟說…

Dior上海秀播《我和我的祖國》 網嘲：求生慾爆棚

天皇登基會場　林鄭低頭滑手機

一家四口午夜斃命！房東窗邊驚見「上吊女屍」

更多熱門

相關新聞

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

「港女命案」兇嫌陳同佳23日將出獄，同時他願意主動來台投案，卻遭我國拒收，但陸委會22日卻表示將派檢警赴港押回嫌犯，並希望港方提供協助，不料又被「已讀不回」。其實，港台移交犯人早在3年前的「荃灣工廈石棺藏屍案」就有過一次，但由於雙方間的司法互助不完善，當時台灣方面只能送交移民署實施遞解出境的方法來「引渡」，並在桃園機場移交給香港人員，最後在返港後警方才依法進行拘捕。

致函7小時「已讀不回」　陸委會：逃亡港府要負責

致函7小時「已讀不回」　陸委會：逃亡港府要負責

反擊韓國瑜　黨政人士：押解人犯「是捍衛司法正義」

反擊韓國瑜　黨政人士：押解人犯「是捍衛司法正義」

陳其邁籲港府：迅速正面回應陳同佳案

陳其邁籲港府：迅速正面回應陳同佳案

陳同佳來台投案港人最關心還是真普選

陳同佳來台投案港人最關心還是真普選

關鍵字：

陳同佳反送中反修例陸委會港女命案

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

被爆出軌懷孕！劉詩詩提告結果出爐

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

即／國防部上校深夜發酒瘋！松山機場捷運站咆哮遭逮

特斯拉被撞　男酸：爛車容易被撞

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

直腸癌不管手術多完美都要追蹤

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面