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麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」太火熱！上班族翹班、他請假搶買就為哄妻開心

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▲▼美樂蒂萬用置物籃。（圖／台灣麥當勞提供）

▲美樂蒂萬用置物籃今日上午11時開賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

日本麥當勞去年11月推出「美樂蒂萬用置物籃」，可愛又粉嫩的美樂蒂大頭造型一開賣就被秒殺，甚至吸引大批台灣三麗鷗迷求代購，掀起搶買風潮，相隔1年，終於等到美樂蒂登台消息。《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店開賣現場，約莫10點30分左右陸續湧進排隊人潮，不僅有媽媽帶著女兒前來排隊購買，還有老公特地請假半天就只為替老婆買到這顆夢幻逸品。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞購買美樂蒂置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞美樂蒂萬用置物籃在今上午11時正式開賣，約莫10點20分左右就有民眾陸續在門口排隊，排在首位的一名上班族女生，就是為了超可愛的美樂蒂特地翹班排隊，而排在她身後的卓媽媽笑說：「除了幫小孩買媽媽自己也喜歡，因為去年看到（美樂蒂萬用置物籃）很心動！」雖然不是美樂蒂迷但也被粉嫩外型吸引，再加上價格親民，一次就買了2個，「預計放在車上，另外一個放餐桌或其他地方，裝女生的小東西」。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃訪問。（圖／翻攝畫面）

▲一位媽媽早早就來麥當勞排隊。（圖／翻攝畫面）

人潮中還可以看見一位媽媽牽著3歲女兒安靜排隊，這位陳媽媽透露全家人都很喜歡美樂蒂，去年就知道美樂蒂萬用置物籃，「很心動可是沒有去日本，台灣現在有就趕快帶她（女兒）來買」，這次找來老公助陣，一次抱走4個置物籃，3歲妹妹也開心的抱著剛到手的美樂蒂呆萌說：「要放水壺、玩具。」

▲▼麥當勞開賣美樂帶萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

▲陳媽媽和老公、3歲女兒一共抱走4個美樂蒂萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

最後一位高先生則是特地請假半天來排隊搶購美樂蒂萬用置物籃，「我是幫我老婆買的」，透露老婆十分喜歡三麗鷗系列角色，更熱愛搜集公仔，因此絕對不能放過這個機會。美樂蒂萬用置物籃全台限量近6萬個，估中午前各門市就全銷售一空，麥當勞表示，未來將不會再開賣這款商品。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃訪問。（圖／翻攝畫面）

▲高先生特地請假半天為老婆搶買美樂蒂萬用置物籃。（圖／翻攝畫面）

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