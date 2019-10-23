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加州野火快燒到「破億豪宅區」　洛杉磯一度發撤離令！

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▲▼加州太平洋帕利薩德野火，差點波及上億豪宅富人區。（圖／路透）

▲當局動用消防飛機，在住宅區附近建立防火線。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國加州洛杉磯21日再度爆發野火，延燒超過40英畝林地，直接威脅著名的富人豪宅區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades），當局一度發布緊急撤離令，並出動救災飛機建立防火線。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，火勢最初於當地時間21日上午10時30分從帕利薩德車道（Palisades Drive）開始擴散，並在15分鐘之內迅速蔓延周邊18英畝土地，並迅速沿山坡灌木叢向上延燒，燒毀至少40英畝以上灌木林地。

在緊急撤離令發布將近10小時候，當局通知太平洋帕利薩德居民火勢暫時受到控制，居民獲准返回住所。不過，洛杉磯消防局也說，由於野火高風險天氣仍在持續，預估未來數日仍是乾燥、有風的天氣型態，呼籲該地區民眾隨時提高警覺，並做好再次撤離的準備。

太平洋帕利薩德是洛杉磯市中心西方的濱海高級社區，許多好萊塢名流都在此處擁有房產，包括知名女星瑞絲•薇斯朋（Reese Witherspoon）。《洛杉磯時報》報導，知名導演J•J•亞伯拉罕（.J. Abrams）曾在2017年在此購置一套房產，價格高達620萬美元（約新台幣1.8億元）。

洛杉磯消防局長巴特勒（Patrick Butler）表示，目前已知有2人在野火中受傷，包括1名消防隊員和1名居民，其中該居民因呼吸困難被送往醫院治療。

另一方面，太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric）21日表示，為了防止乾燥天氣再度引發野火，可能於23日晚間在北加州進行新一輪「預防性斷電」，預計將影響超過50萬名居民，影響時間可能長達數日。

太平洋瓦電公司因電力設備維護不良產生火花，進而導致嚴重野火，使公司面臨數十億美元鉅額索賠，已經聲請破產。太平洋瓦電10月初也曾進行過一次大規模的預防性斷電，當時影響超過200萬名用戶。

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▼野火沿山坡吞噬乾燥的灌木叢。（圖／路透）

▲▼加州太平洋帕利薩德野火，差點波及上億豪宅富人區。（圖／路透）

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