台灣小宅No.1！從Dezeen Awards獲獎元素抓緊設計新趨勢

2019 Dezeen Awards公布了30項年度獲獎者！

今年，Dezeen Awards由75位業界專業評審，從來自87個國家，超過4500個參賽作品中評選，於10月中為總計30個建築、室內及設計品項中選出各自的得獎者，預計於10月30日頒獎。以下來從獲獎名單中窺探產業趨勢，也來看看台灣是否有在列中吧！

｜建築

在建築大項中，尚分有飯店、住宅、小宅、商務建築、文化建築、公民建築及老屋新建等10個子項，在這之中，歐美國家多能使用水泥、木、玻璃等建材，以極簡線條與充足光線建造出既現代又有永續自然氣息的建築。在此之外，在越南、祕魯、伊朗等地，能見到當地建材或形式與水泥等料的混用，讓建築融合傳統與現代元素。





｜ 室內設計

在室內設計方面，我們首先恭喜來自台灣A Little Design以17.6-square-metre flat，獲得小宅設計獎！從A Little Design即可見本屆Dezeen Awards喜愛的元素……

圖片來源／Dezeen Awards

（完整文章請看瘋設計）

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