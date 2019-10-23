坐「直升機」通勤才夠屌！空中計程車進攻東南亞市場

▲Volocopter在2017年的法蘭克福車展（IAA）展出空中計程車。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國公司Volocopter研發的空中計程車Volocopter 2X，22日中午在新加坡舉行試飛典禮，Volocopter已在杜拜、赫爾辛基、德國和拉斯維加斯等地執行試飛，但新加坡試飛是首度舉行。 Volocopter表示，拿下新加坡市場後，將續攻其他亞洲城市，計畫將相關業務拓展至其他交通壅塞的亞洲城市。

Volocopter 2X看起來像是小型直升機和大型無人機的混合體，它由電池供電，機身搭配有18組螺旋槳，能以每小時110公里的速度行駛，總載重為200 公斤。雖然看似方便，但在起降時也有限制。例如，不能在樹木覆蓋的區域和高大的建築物間飛行。

▲Volocopter 2X可望解決大都會交通壅塞問題。（圖／路透）

新加坡人口約560萬人，截至2016年有約60萬輛私有車輛，馬路所用土地佔全國土地的12%。為解決交通堵塞問題，新加坡政府在2018年實施限制個人擁有汽機車的數量，並砸下259億新加坡元（約台幣6百億）改善公共交通網絡。

Volocopter的首席執行官弗洛里安·路透（Florian Reuter）表示，「我們遵守與商業航空公司相同的標準，這是由歐洲航空安全管理局所訂定的標準。」他也補充，在未來希望使空中計程車能完全自動駕駛，以往那些難以到達的地方，不會再是困擾的問題了。

交通網路公司Uber旗下也有直升機服務，名為Uber Copter，目前僅限紐約Uber 用戶可以使用。首席執行長 Dara Khosrowshahi表示，Uber Copter 升機飛行路線會來回下曼哈頓城（Lower Manhattan）與甘迺迪機場（JFK），每趟搭乘費用約200至225美元，從車輛轉運加直升機飛行時間，不到30分鐘就能抵達，大大節省交通時間。