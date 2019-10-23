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決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手　賴清德返國後全力投入輔選

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入倒數80天，前行政院長賴清德率隊在美國訪問，協助黨內團結海外與獨派僑社勢力，他跟總統蔡英文組成「蔡賴配」已勢在必行，黨內評估戰隊成軍最快應在藍營確定副手或是最後關頭再正式揭曉。不過，黨內各勢力或外圍聲音，仍試圖敲門，提出不同組合的建議。

蔡英文在9月24日與賴清德見面，雖然地點選在高雄友人家，但這也是兩人自初選後，首次私下碰頭，蔡英文當面提出競選合作，而賴清德也表示自己會承擔分內的助選工作，「蔡賴配」在新系力拱下最終成形，雖然還未對外宣布，但已經是黨內相當明確的方向。

站在蔡英文的立場上，由於賴清德還沒有確切點頭擔任副手，因此要求相關人士要低調，以表示對賴清德的尊重，而這也是「蔡賴配」在全代會前引發討論後，蔡陣營迄今都不願正面回應的態度。

黨內人士說，蔡英文在全代會上的演說，對於黨內士氣相當重要，其中關鍵句，就是感謝初選競爭的賴清德，並且公開宣示，在2020大選賴清德不會缺席，此番談話即便沒有明說大選時，賴清德的角色，但已經是公開喊話，是初選分裂後，傷口癒合的一大步。

在「蔡賴配」的評估上，黨內人士表示，在深綠獨派方面，從前副總統呂秀蓮投入總統選戰，相關團體對執政黨的批評越來越顯著，黨內仍希望團結各方勢力。另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。

▼總統蔡英文、黨主席卓榮泰與行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文總統與卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

儘管蔡英文的支持度趨於穩定領先，但黨內人士認為，國民黨總統參選人韓國瑜擁有極強的選舉爆發力與不確定性，所謂庶民的影響力目前難評估，民進黨不能坐以待斃，勢必在陣形上有所改變。

至於賴清德本次訪美，黨內人士認為，此舉除了大動作讓黨內看到，他擁有重要角色，且赴美處理獨派僑社、集結海外的力量。

據了解，他在24日晚間返抵國門，接著他在國內的輔選工作也會正式啟動，不過「蔡賴配」何時定案，可能要等到國民黨陣營敲定，且是最後關頭才會揭曉。

雖然先前有黨內部分人士認為「英仁再配」可以在蔡英文民調領先的態勢下，繼續維持穩定，但在「蔡賴配」大勢底定後，聲音近來已漸漸變小。

至於有人討論立法院長蘇嘉全宣示裸退的下一步，除了可能角逐明年連任後的閣揆，或許也有討論搭擋可能，但黨內人士則認為「蔡蘇配」可能性實在不高。

在黨內已經積極朝「蔡賴配」佈局選戰下，仍有各路派系試圖在外敲門，提出不同建議，例如，近期行政院長蘇貞昌在選戰階段，擔任「砲手」角色已經很鮮明，多次以「高雄市長上級」的高度，砲轟國民黨總統參選人韓國瑜，這也讓部分人認為如果搭擋也可以繼續扮演「砲手」角色，甚至有某派系大老在一場與總統餐會中，提出循當年吳敦義模式，院長參選副總統，組成「蔡蘇配」的建議，也提議了某位部會首長，擔任明年的閣揆人選。

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▼蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

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