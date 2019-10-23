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決戰80天／民進黨不分區立委名單掀風暴　派系盤算浮出檯面

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▲▼蔡英文總統與卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨9月底舉行全代會，象徵黨內團結，但沒想到才開始討論不分區名單，派系又開始大亂鬥。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

距離2020總統大選剩下80天的時間，民進黨區域立委已提名完成，近期將積極進入挑動黨內敏感派系的不分區名單討論，但立法院長蘇嘉全先前表態「裸退」，為了他的姪子、立委蘇震清能否進入不分區立委安全名單，民進黨在這一局提名過程中先上演的是茶壺內的風暴。

據透露，從選區重劃的討論開始，黨內大老已經達成共識，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、黨主席卓榮泰等人，同意只要放棄初選，禮讓給黨內年輕同志力拚選區，便可列入不分區安全名單，因此包括立委管碧玲、蘇震清都是主動放棄，在默契上就應當列入不分區前10名。

換言之，蘇震清退出原本勝券在握的屏東選區，禮讓給新系立委鍾佳濱，而他自己則轉進不分區，對於蘇家來講，是在理所當然不過的，但問題在於蘇嘉全的老婆洪恒珠卻堅持參選，使得黨內人士談到此事時坦言，站在新系或旁人的立場，只會覺得這是蘇家的談判籌碼，怕蘇震清不分區有差錯。

不過，近蘇人士則指出，蘇嘉全像是啞巴吃黃蓮，原來老婆在前年因為腦部細菌感染，開刀從鬼門關前走一遭，但也留下後遺症，對於判斷失準，記憶跟性情大不同於以往，認為自己在地方仍擁有強大的政治實力，這已經不是蘇嘉全苦勸，或是身邊友人勸說有效的，「這也是為什麼，所有箭往蘇嘉全身上射，他也只能吞，黑他的全自己扛」。

▼總統府秘書長陳菊與立法院長蘇嘉全比鄰而坐。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳菊出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會,與立法院長蘇嘉全比鄰而坐。（圖／記者李毓康攝）

對於蘇震清的狀況，黨內人士表示，在今年初時，就已經有「特定人士」以買報紙頭版廣告，來指涉蘇震清掏空上市公司誠美材案，到近幾個月又以向雜誌爆料方式，擴大指控。接著，在黨內討論不分區名單時，就有人拋出他「被報導」涉入案情，形象有損，不宜列入不分區，進而全面引爆黨內「反泛英」、「反新」兩幫人馬的戰爭。

在茶壺風暴開始後，各派系的盤算也一一被浮出檯面。新系方面，全力安撫前行政院長賴清德，勸說他擔任副手，促成「蔡賴配」。黨內人士表示，一方面讓賴清德在放眼的未來仍有角色，另一方面也是彌補心態，畢竟初選時派系並未力挺他。

對於有人認為蘇嘉全如果繼續框在國會，可能會影響到後續在其他系統派系的板塊移動，黨內人士說，蘇嘉全態度堅定，接下來就是要「裸退」，站在「泛英系」的角度，就是要讓蘇嘉全成為蔡英文的「活棋」，不論是擔任副手或閣揆，而這當然也直接衝擊到掌握行政系統的行政院長蘇貞昌，因此促成了「新蘇連」的態勢，共識上要將蘇嘉全框在國會。

至於「卓羅」體系，民進黨人士表示，在他們進入黨中央的系統之後，力圖革新，首要是「年輕化」，這與既有的勢力，產生相當程度的衝突在所難免，從黨內職務調整時，引起內部反彈聲音，就可以嗅出端倪。

另一方面，在壯大之際，「卓羅」也靠向的新系，在不分區立委名單上，他們傾向「年輕化」，連副秘書長林飛帆是否納入，也成為討論之一，而卓榮泰是否被納入則評估如果無法將蘇嘉全框在國會，也可規劃他出馬角逐國會議長，以掌握立法系統。

在民進黨上週中執會流會的狀況下，不分區的佈局勢必被迫延宕，而民進黨中央22日通知中執委，23日將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單；黨中央並規劃在11月13日完成不分區立委提名作業與查核作業。

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▼卓榮泰掌控黨中央系統後，力圖革新「年輕化」，但仍會與既有勢力產生相當程度的衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲▼卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

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