決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層　歡迎「黑韓提問」





▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

相較於總統蔡英文的支持度，國民黨總統參選人韓國瑜在青年族群民調目前仍居於弱勢，因此，韓國瑜陣營除了積極進行全台「傾聽之旅」外，已開始如火如荼籌備青年巡迴座談，其中，「青年政策論壇」繼首站於台南盛大舉行後，也準備在台北「CS市民空間-圓滿活動的孵化地」舉辦第二場，在2020大選進入倒數80天，積極搶攻青年選票。

國民黨日前成立「韓國瑜全國青年後援總會」、「韓國瑜全國青工後援會」，為韓國瑜打破同溫層、走入「青年圈」做準備，目前以地方青年座談會、青年政策論壇的形式，讓韓國瑜近距離與年輕人面對面，不論是質疑、批評，都願意深度對談、交換彼此意見。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，開放18到40歲的民眾網路報名後，團隊將依照地區、年齡、性別做篩選，名額為80到100位；她進一步說明，這場活動主打「你說我聽」，韓國瑜會針對現場青年提出的，想了解的社會問題、遇到的困境，進行雙向交流對談，也讓韓國瑜未來在做青年政策的擬定時能更接地氣。

換句話說，韓國瑜希望聽見不一樣聲音，也歡迎「黑韓提問」，讓不理解、不喜歡他的年輕人大方對他提出質疑，韓國瑜將一一解說、溝通。當然，韓國瑜團隊內部為此做過沙盤推演，是有備而來的。據了解，韓國瑜都清楚年輕人在網路上罵他什麼，平時幕僚也會搜集網路上的批評，直接傳給他看，這一系列的青年座談，就是給他一個機會一次回答。

韓國瑜台北場青年政策論壇活動海報打上「The dream of youth, is the projection of the future（青春的夢想是未來的真實投影）」，希望傳達韓國瑜對於青年族群的重視；韓國瑜會在論壇上講述住房、學貸、薪資等年輕人最在意的議題，隨後開放現場青年提問，活動時間大約一個小時。這場活動是由韓國瑜競選總部青年組主辦、國民黨青年團協辦，到年底前還會巡迴各縣市舉辦不同形式、主題的青年座談。

除了韓陣營之外，國民黨青年團長也準備啟動「環島肥皂箱」，宣傳韓國瑜國政顧問團的政策與理念；第一站將在週三下午一點在國民黨中央黨部前，屆時他們會宣揚韓國瑜國政顧問團研擬出之青年相關政策，之後展開環島的肥皂箱之旅，希望將聲音傳到台灣各角落。

在擴充年輕戰力上，國民黨也有所著墨，青年部從10月21日也開始舉行「2020青年培訓計畫」，透過網路號召有心參與政治的年輕人加入2020的立委選戰，在網路報名後面試遴選，入選的青年經過兩天的培訓後，優秀學員將於月底立即「上線」，成為明年大選的即戰力。

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▼韓國瑜去年和北漂青年座談。（資料照／翻攝ETtoday直播）