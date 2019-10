決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層　歡迎「黑韓提問」

▲國民黨總統參選人韓國瑜。(資料照/記者林敬旻攝)

記者羅婉庭/台北報導

相較於總統蔡英文的支持度,國民黨總統參選人韓國瑜在青年族群民調目前仍居於弱勢,因此,韓國瑜陣營除了積極進行全台「傾聽之旅」外,已開始如火如荼籌備青年巡迴座談,其中,「青年政策論壇」繼首站於台南盛大舉行後,也準備在台北「CS市民空間-圓滿活動的孵化地」舉辦第二場,在2020大選進入倒數80天,積極搶攻青年選票。

國民黨日前成立「韓國瑜全國青年後援總會」、「韓國瑜全國青工後援會」,為韓國瑜打破同溫層、走入「青年圈」做準備,目前以地方青年座談會、青年政策論壇的形式,讓韓國瑜近距離與年輕人面對面,不論是質疑、批評,都願意深度對談、交換彼此意見。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示,開放18到40歲的民眾網路報名後,團隊將依照地區、年齡、性別做篩選,名額為80到100位;她進一步說明,這場活動主打「你說我聽」,韓國瑜會針對現場青年提出的,想了解的社會問題、遇到的困境,進行雙向交流對談,也讓韓國瑜未來在做青年政策的擬定時能更接地氣。

換句話說,韓國瑜希望聽見不一樣聲音,也歡迎「黑韓提問」,讓不理解、不喜歡他的年輕人大方對他提出質疑,韓國瑜將一一解說、溝通。當然,韓國瑜團隊內部為此做過沙盤推演,是有備而來的。據了解,韓國瑜都清楚年輕人在網路上罵他什麼,平時幕僚也會搜集網路上的批評,直接傳給他看,這一系列的青年座談,就是給他一個機會一次回答。

韓國瑜台北場青年政策論壇活動海報打上「The dream of youth, is the projection of the future(青春的夢想是未來的真實投影)」,希望傳達韓國瑜對於青年族群的重視;韓國瑜會在論壇上講述住房、學貸、薪資等年輕人最在意的議題,隨後開放現場青年提問,活動時間大約一個小時。這場活動是由韓國瑜競選總部青年組主辦、國民黨青年團協辦,到年底前還會巡迴各縣市舉辦不同形式、主題的青年座談。

除了韓陣營之外,國民黨青年團長也準備啟動「環島肥皂箱」,宣傳韓國瑜國政顧問團的政策與理念;第一站將在週三下午一點在國民黨中央黨部前,屆時他們會宣揚韓國瑜國政顧問團研擬出之青年相關政策,之後展開環島的肥皂箱之旅,希望將聲音傳到台灣各角落。

在擴充年輕戰力上,國民黨也有所著墨,青年部從10月21日也開始舉行「2020青年培訓計畫」,透過網路號召有心參與政治的年輕人加入2020的立委選戰,在網路報名後面試遴選,入選的青年經過兩天的培訓後,優秀學員將於月底立即「上線」,成為明年大選的即戰力。

▼韓國瑜去年和北漂青年座談。(資料照/翻攝ETtoday直播)