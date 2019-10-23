決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員　號召各地庶民揭竿起義

▲韓國瑜之前出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選進入倒數80天，國民黨總統參選人韓國瑜持續強化陸戰系統優勢。據透露，全國工商界後援會本月初成立後，後續包括農、工、商等行業的後援會也將陸續成立，全國總後援會11月底以前會成立，將由前黨主席連戰擔任總會長。

韓國瑜自7月15日獲國民黨正式提名以來，黨務系統與韓國瑜競選辦公室的連結一直被質疑相當薄弱，但內情人士表示，黨主席吳敦義就任後，擴大籌設任務編組的委員會，除了深入社會各階層，最終目標就是在總統和立委選舉時轉化為後援系統，目前已經全面啟動輔選任務。

韓國瑜繼成立全球海外台商後援會和全國工商界後援會後，11月還會陸續成立公教軍警消後援會、勞工工會界後援會和韓國瑜全國青年後援會等，擴大各領域的動員力。另外，韓國瑜國政顧問團也將蒐集相關領域社團意見，做為擬定白皮書的內容依據，這些後援會成立後，也可以幫忙宣傳政策牛肉。

韓陣營人士表示，目前民調對韓國瑜不利，韓國瑜要對症下藥才能挽救，所以團隊最重視的是全國青年後援會。未來全國青年後援會將籌劃各種形式的青年座談會，期盼再現去年九合一選舉「北漂青年」座談會的感動，扭轉年輕人對韓國瑜的印象，第一場活動會選在台北。

「全台灣有幾個市府有青年局？」韓陣營人士表示，韓國瑜對青年議題原本就相當重視，所以一上任高雄市長就成立青年局，未來大型造勢將轉為小型精緻的座談會，因為對年輕人而言，要知道得是「韓國瑜能帶給他們什麼未來？」「要把國家帶到哪？」「為何才剛當市長就要選總統？」

知情人士也分析，韓國瑜的青年支持度低，「韓粉」是一大關鍵，因為韓國瑜的支持者忠誠度高，對其他陣營會有情緒上的批評，因此有幕僚建議規劃將「韓家軍」的名稱改成「庶民起義」或「庶民力量」，盼能化解外界對「韓粉」的負面形象。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／民進黨不分區立委名單掀風暴 派系盤算浮出檯面

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

▼韓國瑜之前在新北市三重區的造勢活動 。（資料照／記者陳以昇攝）