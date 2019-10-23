換奶好焦慮？人氣金選「奶界女王」貝比卡兒羊奶粉風靡媽媽圈

▲家長都想給寶貝最好的，換奶期更是充滿選擇障礙，建議選擇有信譽及獲獎的品牌更值得信賴。

消費中心／綜合報導

許多媽媽在辛苦親餵一段時間之後，隨著寶寶長大、母乳減少或重返職場…等種種原因，開始考慮更換配方奶，市售配方奶百百種各有擁護者，相信不少爸媽為了給寶貝最好的，都會爬文做功課逛到眼花，卻仍充滿選擇障礙困擾！事實上，近年來越來越多爸媽認同羊奶的好，包括營養豐富、好吸收等優點。其中，來自友華生技的貝比卡兒奶粉，主打乳源來自紐西蘭、訴求「冠軍學習力」配方（含神經鞘磷脂、牛磺酸、DHA與高含量葉黃素），等於為寶寶一次備好豐富的學習營養，幫助寶寶成為「未來領頭羊」，自然引起媽媽圈的注目。

▲貝比卡兒人氣高，產品主打幫助學習力，吸引媽媽圈關注。

告別羊奶迷思～配方羊奶讓寶貝開心喝

羊奶的優點早已在媽媽圈擴散開來，但還是許多人擔心會有羊羶味寶寶不愛喝，甚至傳言羊奶不適合1歲以下寶寶飲用…等迷思，但事實上，羊奶風味清香輕甜、並沒有大家疑慮的羊羶味，而且專家也表示，新生兒並不適合直接飲用「新鮮的牛奶羊奶」，但是「配方羊奶」是針對寶寶所需的營養去改良的，適合在銜接母乳時提供給寶寶飲用。

▲羊奶好處多，因此銜接母乳時，許多人推薦配方羊奶給寶寶飲用。

品牌表示，優質的配方羊奶透過高端技術處理，可補足鮮羊奶原本較不足的葉酸及含鐵量，還能額外添加寶貝成長所需的養分，羊奶含有優質的β-酪蛋白，且脂肪球比牛奶更小也更好吸收，能減少寶貝吐溢奶的可能，讓爸媽不再手忙腳亂！而配方羊奶在口味上也無羊羶味，讓寶寶好入口、好吸收，加上羊奶含有珍貴的EGF活力因子等，能為寶貝提升保護力，因此有「奶界女王」的稱號。

▲羊奶粉營養價值高，成為近年來寶貝換奶的人氣首選。（圖／記者湯興漢攝）

近期高人氣首選－貝比卡兒高鈣羊奶粉

然而，面對琳瑯滿目的奶粉品牌時，爸媽該如何挑選？可參考知名大廠及獲獎經驗。其中，貝比卡兒高鈣幼兒羊奶粉更是羊奶粉界的人氣王，曾榮獲具公信力的母嬰評鑑「人氣菁品獎」。品牌表示，貝比卡兒乳源來自純淨的紐西蘭，原裝原罐進口，保留全脂羊奶天然營養：如神經鞘磷脂、脂溶性維生素，且富含天然核苷酸、游離胺基酸、牛磺酸等豐富營養，幫助寶寶調整體質、加強保護力，更添加BLBB四益菌，幫助寶寶排便順暢，2019年配方再升級，比過去的版本再增加10%的DHA、葉黃素，提供消費大眾更實惠的商品選擇。

▲貝比卡兒高鈣幼兒羊奶粉曾獲人氣菁品獎。（圖／記者湯興漢攝）

喝不慣羊奶也OK！貝比卡兒金選牛奶粉一樣好

至於已經習慣喝牛奶的寶寶，媽咪們也可以選擇同樣是來自紐西蘭純淨乳源的「貝比卡兒金選A幼兒成長牛奶粉」，同樣含有BBLB四益菌、添加冠軍學習力配方如AA、DHA、等等關鍵營養，而且2019年新配方更一舉成為牛奶類中，高含量葉黃素的代表性品牌，先一步替孩子建構卓越的冠軍學習力和成長力。

▲貝比卡兒金選A幼兒成長牛奶粉提供習慣牛奶的寶寶們另一優質選擇。





▲貝比卡兒於高雄2019婦幼用品大展攤位舉辦小童星體驗活動。

貝比卡兒將在10/25~28期間在高雄巨蛋婦幼用品大展與大家見面，邀請爸媽們帶著家中的小寶貝擔任一日小童星，體驗廣告拍攝現場感，完成活動並分享即可獲得打卡好禮（每日限量100份）。活動攤位也將提供試飲及諮詢服務，為正在苦惱如何為寶貝選擇優質奶粉的爸媽們解惑，透過活動就有機會可以跟貝比卡兒面對面諮詢、試喝，進一步了解配方羊奶的魅力。

▼春季婦幼展貝比卡兒的攤位介紹及活動。（影片來源／資料庫）