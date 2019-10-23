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瘋電影／雙子殺手　人類是否可以為殲滅敵人而不擇手段

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文／賴賴

▲▼雙子殺手。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

實在非常佩服李安導演，儘管美國人不買單，他對未來3D的執著與堅持，實在令人敬佩，這次的3D比上次又更高招，且處處驚喜，由於李安導演總是以最高規格的視覺標準在對待電影觀眾，所以這部電影不進院觀賞，在電腦上是絕對看不出來導演用心的感動，擅長以環境語言和鏡頭說故事的李安導演，這次的動作片，又刷新了里程碑，光是追車那一段，你完全像是坐在越野飛車的前面在看兩位殺手邊騎車，邊追殺的立體過程，而在觀影，你不只入戲，還會立刻跳出來問這是怎麼拍的，怎麼可能可以如此近距離拍到這麼驚險的高速畫面，單是這一段，如果是喜歡3D視覺的觀眾，就必須一定要去能夠播放未來3D的戲院買票，因為這個世界上，已經沒有人比李安導演更懂未來3D了。

為什麼美國影評總是對李安導演說三道四，除了不宣揚大美國主義以外，這幾年可以看出李安導演致力於戰爭的反覆人道思考，以及人類對於殺戮人類的偏執和自信的正義作祟，造成更大的傷害，這些人道關懷套進動作戰爭片，都是極大的挑戰，畢竟愛看動作片就是喜歡打鬥，而打鬥完再教育，用心良苦，還是一句老話，李安導演的作品，你肚子裡有多少容器，你就能吸收多少，而電影流暢好看，視覺唯美，每個鏡頭都可以成為一張明信片，這些基本深度，全都到位。

大愛這部電影，而且還會一看再看，不論商業娛樂價值，劇情內涵深度，威爾史密斯在沉寂如此之久以後，端出這片的誠意，可以看見他許多近距離的動作操作都不假他人之手，對於本片之用心，且近距離搏擊武打，身手矯健，拍李安導演的電影，沒有三兩三也是拍不了的，因為李安導演很喜歡近距離捕捉演員生動表情，所以這片威爾史密斯也真是拿命出來拍，每個環節大家都不只是在賺錢，那是對作品的重視與敬意，這也是好萊塢電影大牌越來越少有的素質和內涵，超級推薦五顆星，這是看一部少一部的狀態了，畢竟願意如此大費周章去構思繁瑣細節，而且有能力操作的導演，已經不多了。

電影拋出一個議題，人類是否可以為了殲滅敵人不擇手段，這是這個時代的我們，甚至正在蔓延抗爭的香港，可以好好思考的問題。


片　　名：雙子殺手
英文名稱：Gemini Man
類　　型：動作、科幻、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-10-23
片　　長：117分鐘
導　　演：李安(Ang Lee)
演　　員：威爾史密斯(Will Smith) 、 瑪麗伊莉莎白文斯蒂德(Mary Elizabeth Winstead) 、 克里夫歐文(Clive Owen)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙


劇情大綱

威爾史密斯飾演的一名頂尖殺手亨利布羅根，卻被一位神秘的年輕殺手追殺，而且這位年輕的殺手竟然能事先預測亨利的一舉一動。《雙子殺手》由金像獎得主李安執導，知名製作人傑瑞布洛克海默、大衛艾利森、戴娜戈柏和唐葛蘭傑製作。其他演員還有瑪麗伊莉莎白文斯蒂德、克里夫歐文和班奈狄克王。

▲▼雙子殺手。（圖／yahoo）

▲中情局為了消滅許多人，經常是有不為人知的祕密暗殺，而這次威爾史密斯成為對象。

▲▼雙子殺手。（圖／yahoo）

▲發現了大秘密之後，中情局不擇手段要除掉威爾史密斯。

▲▼雙子殺手。（圖／yahoo）

▲身為克隆人的小克，心情複雜痛苦。

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