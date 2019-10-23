實現你的留學夢！10/26～10/27歐洲教育展開外掛送你去歐洲

生活中心／台北報導

你有留學夢嗎？從現在起，把這個額度留給別的事情，因為出國留學並不是遙不可及的夢想，尤其是以往被認為超難挑戰的魔王關卡——「歐洲」，除了語言障礙大之外、教育體系複雜且多樣，加上地理位置遙遠、文化差異大等因素，成為許多人心中最想達成卻又沒有勇氣跨出第一步的留學地點，好想拿著厚重的原文書，在秋風蕭瑟的午後漫步萊茵河畔；也嚮往帶著相機跟畫筆，在蔚藍海岸寫生；又或是在課堂上聽著歐洲知名學者授課、與來自世界各地的同學激烈辯論⋯⋯想體驗截然不同的學習歷程？10/26～10/27快來台北世貿三館「歐洲教育展」開外掛！

▲法國在台協會-法國教育中心台灣代表曾馨弘。（圖／記者黃克翔攝）

法國在台協會-法國教育中心台灣代表曾馨弘表示，相較於美國留學生的數量衰退，近幾年台灣學生前往歐洲留學的人數大幅增加，根據教育部的統計，台灣學生留歐整體人數上漲36%，除了歐洲各國政府政策越趨開放，台灣留學生的優異表現也是歐洲高等教育積極拓展台灣市場的原因之一，除此之外，歐洲幅員遼闊，語言多樣，為了減少國際學生的語言障礙，除了英國外，歐洲非英語系留學目的地國家德國、法國於近幾年都增加許多英語授課課程，吸引更多優秀的國際學生前往歐洲留學。

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▲曾馨弘表示，法國的高等專業學院教育為小班制、就業導向，銜接職涯更輕鬆。

台灣學生至法國留學的人數從2007年起持續穩定上升，2018年留法的台灣學生有1250位，但大家對法國留學的印象普遍為人文藝術學科、美食等居多，曾馨弘分享，其實法國的理工、商管學院與飯店管理課程在國際上都有一席之地，且法國的高等專業學院教育為小班制、實務導向，不僅符合台灣學生就業需求，也包含實習學分，政策放寬對留學生限制之後，取得學位並可自動展延一年居留簽證，對職業銜接相當有幫助。



▲前往法國留學記得認明這個標章。（圖／歐洲教育展提供）

在接待國際學生方面，法國學校接待外生可是有認證標章的！在選擇法國留學的學校時，可以參考「Bienvenue en France」排名，星星數越高表示該所學校對國際學生的相關措施越完善。

▲DAAD德國學術交流資訊中心主任金郁夫。（圖／記者黃克翔攝）

DAAD德國學術交流資訊中心的金郁夫主任也分享，從2012～2017年來，台灣學生前往德國留學的數量已經成長3倍，德國有超過35萬名國際學生，但德國的高等教育並不輕鬆，入學後能順利畢業的本地學生只有7成，國際學生中又屬東亞地區表現最佳，台灣學生表現普遍受到認可，符合德國高等教育「招募菁英」的理念。但金郁夫也笑說，台灣人對德國的印象還是比較嚴肅、偏好就讀理工學院，但其實德國的人文藝術領域歷史悠久，他也建議有興趣前往歐洲留學的學生們應該親自前往展場，了解每個學校提供的課程，破除刻板印象。

▲金郁夫分享，德國從2016年開始開放台灣學生於高中畢業後前往留學。（圖／記者黃克翔攝）

德國的英語授課課程佔整體課程10%，2019/20 DAAD最新資料庫裡有將近2千門的國際課程，從2016年開始開放台灣高中畢業生學測達53級分就可以直接申請德國大學，對於大門一向「關緊緊」的大學部，是相當大幅度的進展。為了招募優秀人才進入德國企業，國際學生就學時可以打工，先熟悉職場環境，畢業後還有18個月的時間能留在當地找工作，對於想在德國發展的學生來說是個非常好的機會。

▲英國文化協會國際教育長徐薇芝。（圖／記者黃克翔攝）

英國一直以來都是英語系國家中台灣留學生第二多的國家，英國文化協會國際教育長徐薇芝說，英國的碩博士課程符合台灣學生需求，時間較短，碩士最短一年、博士三年，撰寫博士論文時也不一定要待在英國，學生對於自己的學業階段與職涯規劃能有極高掌握，每年前往英國的國際學生有60萬，不僅科技、機械、藝術文化、金融業等可以媲美美國，英國校園國際化的氛圍更等於是開啟歐洲世界的大門，是台灣學生成為世界公民的起點。

歐洲教育展（European Education Fair Taiwan, EEFT）為一非營利組織，於2002年成立，為國內唯一由官方單位聯合主辦的留學教育展，希望提供台灣學生更多關於歐洲高等教育的資訊，並推廣歐洲教育、促進台歐學術與文化交流，鼓勵台灣學生選擇歐洲作為留學地點。

「2019歐洲教育展」由法國在台協會／法國教育中心、德國學術交流資訊中心與英國文化協會委員會共同主辦，年年都有名校代表來台，今年共有128個攤位，除了主辦國法國、德國、英國外，還有約40個其他歐洲國家攤位。不只法國理工學院聯盟國際長會現身展場，德國知名的TU9聯盟中的5個學校都會派代表出席說明會，英國羅素集團中更有6所以上學校代表來台，展場還有雅思考官可以現場測試自己的實力，留學制度、各國教育概況、學校特色、申請方式與獎學金介紹等，現場都有一對一諮詢服務，兩天展期還有70場以上的講座，對歐洲留學的疑問在這兩天的展期都能一網打盡！

除了一般的留學模式之外，歐盟聯合碩士學程 (Erasmus Mundus Joint Master Degree, EMJMD)更是給了喜歡體驗不同文化的學生一個最佳的選擇，除了全英語授課外，還可以到不同的歐盟國家體驗校園生活，歐洲經貿辦事處也將會於歐洲教育展現場設攤，並提供歐盟聯合碩士學程暨獎學金的申請諮詢，每年都有10幾位台灣學生獲得歐盟聯合碩士學程獎學金，大好機會怎麼能放過？

另外，本年度協辦單位之一的教育部海外人才經驗分享及國際連結計畫，將會於展場說明會分享教育部提供的海外留學獎學金申請資訊，英國、法國、德國等各國也都有獎學金說明會，且歐洲教育展也從去年開始編列獎學金，徐薇芝呼籲學生考量自己的興趣，並親自前往歐洲教育展現場了解歐洲高等教育，讓自己迎向世界。

於10/25前完成歐洲教育展線上報名，並於現場完成QR code掃描報到，或直接至現場參觀、填寫問卷即可參加抽獎。獎項包含一個月任選7天歐洲火車通行證跟飛達旅遊獨家限量精選福袋等你帶回家！在現場聽講座、集印章，還有機會再抽300元超商禮券。10/26-10/27至各主辦國攤位填寫活動滿意度調查問卷，還可兌換各主辦國特色小禮，一次看展收穫滿滿。

現在就報名►實現歐洲留學夢！