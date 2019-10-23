　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

「面對每天每天都有無法數清毛茸茸的孩子在收容所像垃圾一樣處理掉，我們要做的是『以認養代替購買』、不要追逐名牌純種被標價的生命。愛動物像呼吸一樣自然，要照顧生命終老，我希望。」

幾次碰面採訪，話題只要一談到動物，李瑾倫的眼眶會馬上轉紅、泛起淚來，但她不會讓自己失控哭出來。談到棄養或虐待動物的新聞，她也會憤憤不平。記得有一天，我在臉書上看見一張可愛萬分的小貓圖，不假思索傳訊給她，她馬上回應：「尾巴斷了，是誰家的貓？」第一時間我只注意到貓有多可愛，她卻敏銳察覺到貓身上的傷勢。我說她眼睛未免太利，她淡淡回應：「我是友善動物協會的…」。

另一回我又傳了一部短片給她，內容是一隻胖柴犬被主人用假青蛙惡作劇，牠被逗得直踱腳，不知是被嚇壞還是怎樣，模樣十分可愛，影片在網路流量極高。李瑾倫看完後告訴我：「影片中的狗狗在生氣，沒有被嚇壞。」又說：「我是那種反對人類去鬧狗狗情緒的人喔，哈哈。這個勉強可以接受啦，但如果鬧得太過份，是要看狗狗驚嚇而好笑的那種，我是會對製作影片的人生氣的。」

我突然想起她曾說，自己對人沒耐心，對貓狗卻有無比耐心和熱情，而且不容易生氣。可是對人會生氣，尤其是欺負動物的人，她更氣。

我忍不住檢討自己的心態。如我一般喜歡貓狗之人，也從不曾想過要虐待動物，但好像也從來不像她那樣平等又尊重地對待動物，簡直把動物當成人類一樣的存在。確實，在她的每一部繪本裡，動物們都被她「擬人化」，擁有喜怒哀樂，也有各自要煩惱的內心戲，壓根無異於人了。她的繪本作品充滿人道主義精神，筆下出現過各類動物，最頻繁出現的就是阿貓和阿狗，人與動物之間沒有位階之分，而是同進同退、共悲共喜的共同體。

請繼續往下閱讀...

畢竟，在現實中沒有子嗣的她，習慣叫動物們「孩子」。她在高雄市的居所和7間文創商店裡面，一共收養了87個孩子。


更多鏡週刊報導
【李瑾倫專訪1】她有87個毛小孩　以動物為主角的繪本行銷全世界
【李瑾倫專訪2】動物醫院裡太多悲傷故事　目睹婦人對死去的狗人工呼吸
 

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

亞錦賽頒獎正妹「窄裙甜笑」爆紅　IG神到了全是美腿啊！

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回…網傻：剛吃完2個

【廣編】宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

牠要我離開！冒充身份的貓說心內話　透過溝通師讓人動容了

「乾隆與和珅」之間有男人的浪漫！《紅樓夢》在清朝被列為禁書有秘辛

全國運動會競速滑輪溜冰　南大楊合貞勇奪2萬公尺金牌

有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

我還活在你的眼裡嗎？難以辨識的低像素動物照　數字隱藏瀕危事實

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

亞錦賽頒獎正妹「窄裙甜笑」爆紅　IG神到了全是美腿啊！

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回…網傻：剛吃完2個

【廣編】宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

牠要我離開！冒充身份的貓說心內話　透過溝通師讓人動容了

「乾隆與和珅」之間有男人的浪漫！《紅樓夢》在清朝被列為禁書有秘辛

全國運動會競速滑輪溜冰　南大楊合貞勇奪2萬公尺金牌

有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

我還活在你的眼裡嗎？難以辨識的低像素動物照　數字隱藏瀕危事實

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌

陳同佳今出獄！　3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」

每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

名導肯洛區評「漫威電影像漢堡」！　批電影變商品：自私忘義的市場行為

亞錦賽頒獎正妹「窄裙甜笑」爆紅　IG神到了全是美腿啊！

Angelababy野外不想睡帳篷！　原因曝光…網狠酸：好矯情

川普呼籲限制核武條約應美、俄、中簽署　「這是很棒的東西我也想參與」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

機智哥揭促銷價的秘密！網長知識了

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

台中媽實測「1顆蟑螂蛋生幾隻」

公共鋼琴有神人！網跪：阿北一定有故事

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

冒充身份的貓說心內話　透過寵物溝通師讓人動容了

貨車轉角卸貨！她一瞥「隱藏版斷頭台」嚇壞

好市多買多榖飯！回家發現「空一半還長毛」

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

更多熱門

相關新聞

陳小春巡演獨缺家鄉香港　內幕曝光！

陳小春巡演獨缺家鄉香港　內幕曝光！

陳小春這一年忙著辦演唱會，12月7日也將在林口體育館開唱，但他從去年起分別在大陸、澳門巡迴，可是唯獨家鄉香港一直無法申請到場地。據悉，他在2018年起向香港紅磡體育館申請場地10次都失敗，被人問到香港場何時舉行？他只能尷尬沉默以對。

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

巨乳名媛淪霸屋蟑螂　女兒3句話出賣她

巨乳名媛淪霸屋蟑螂　女兒3句話出賣她

余天忍痛跑場！台上崩潰哭到失聲：只要女兒度過難關

余天忍痛跑場！台上崩潰哭到失聲：只要女兒度過難關

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光

關鍵字：

鏡週刊李瑾倫認養代替購買

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

被爆出軌懷孕！劉詩詩提告結果出爐

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

即／國防部上校深夜發酒瘋！松山機場捷運站咆哮遭逮

特斯拉被撞　男酸：爛車容易被撞

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

直腸癌不管手術多完美都要追蹤

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面