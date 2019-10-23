每隻動物都是孩子　她籲「認養代替購買」…自己養87隻毛孩

圖文／鏡週刊



「面對每天每天都有無法數清毛茸茸的孩子在收容所像垃圾一樣處理掉，我們要做的是『以認養代替購買』、不要追逐名牌純種被標價的生命。愛動物像呼吸一樣自然，要照顧生命終老，我希望。」

幾次碰面採訪，話題只要一談到動物，李瑾倫的眼眶會馬上轉紅、泛起淚來，但她不會讓自己失控哭出來。談到棄養或虐待動物的新聞，她也會憤憤不平。記得有一天，我在臉書上看見一張可愛萬分的小貓圖，不假思索傳訊給她，她馬上回應：「尾巴斷了，是誰家的貓？」第一時間我只注意到貓有多可愛，她卻敏銳察覺到貓身上的傷勢。我說她眼睛未免太利，她淡淡回應：「我是友善動物協會的…」。

另一回我又傳了一部短片給她，內容是一隻胖柴犬被主人用假青蛙惡作劇，牠被逗得直踱腳，不知是被嚇壞還是怎樣，模樣十分可愛，影片在網路流量極高。李瑾倫看完後告訴我：「影片中的狗狗在生氣，沒有被嚇壞。」又說：「我是那種反對人類去鬧狗狗情緒的人喔，哈哈。這個勉強可以接受啦，但如果鬧得太過份，是要看狗狗驚嚇而好笑的那種，我是會對製作影片的人生氣的。」

我突然想起她曾說，自己對人沒耐心，對貓狗卻有無比耐心和熱情，而且不容易生氣。可是對人會生氣，尤其是欺負動物的人，她更氣。

我忍不住檢討自己的心態。如我一般喜歡貓狗之人，也從不曾想過要虐待動物，但好像也從來不像她那樣平等又尊重地對待動物，簡直把動物當成人類一樣的存在。確實，在她的每一部繪本裡，動物們都被她「擬人化」，擁有喜怒哀樂，也有各自要煩惱的內心戲，壓根無異於人了。她的繪本作品充滿人道主義精神，筆下出現過各類動物，最頻繁出現的就是阿貓和阿狗，人與動物之間沒有位階之分，而是同進同退、共悲共喜的共同體。

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畢竟，在現實中沒有子嗣的她，習慣叫動物們「孩子」。她在高雄市的居所和7間文創商店裡面，一共收養了87個孩子。



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