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長榮旗下長汎假期推主題旅遊搶市　明年營收挑戰40億大關

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▲長榮集團旗下長汎旅行社董事長陳憲弘（右二）表示，長汎將借助集團的航空資源，以新開航點及主題旅遊包裝優質產品搶市。（圖／記者林淑慧攝）

▲長榮集團旗下長汎旅行社董事長陳憲弘（右二）表示，長汎將借助集團的航空資源，以新開航點及主題旅遊包裝優質產品搶市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

陸客不來觀光業過寒冬，長榮集團旗下長汎旅行社逆勢突圍。長汎董事長陳憲弘今（22）日表示，將借助集團的航空資源，以新開航點及主題旅遊包裝優質產品搶市，明年營收挑戰40億元大關。

長榮集團旗下旅行社長汎假期於2015年正式成立，並成爲長榮航空直營旅行社，在集團佈局生活產業中扮演要角，前長榮航空總經理陳憲弘今年陞任長汎旅行社董事長，協助整合集團國內外相關資源。

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陳憲弘表示，長汎旅行社前身為新台旅行社，以「桂冠旅遊」品牌為消費者熟知，長榮併購後正式更名為長汎旅行社，並主打「長汎假期」旅遊品牌，以過去操作躉售市場為基礎，加上長榮、立榮航空的資源發展直客業務，積極揮軍旅遊市場。

作為長榮航空直營旅行社，陳憲弘指出，長汎的定位不在於與同業競爭市場，而是著重服務集團及航空客戶，「長汎假期」規劃的旅遊商品亦朝分眾化、主題化方向設計，以朝向全方位觀光旅遊集團邁進。

「長汎假期的出境產品是以長榮航空航點為主軸進行延伸，並配合長榮航空的新航線開航，打造有別於市場的新穎產品。」陳憲弘說。

看好國人赴日旅遊商機，長榮航空於今年夏季在台灣人最喜愛旅遊地區日本新開航了青森、名古屋、松山三條航線，長汎假期也進一步針對日本二、三線城市包裝深度主題旅遊產品，讓已有多次遊日經驗的旅客，能有不同的深度旅日選擇。

另外，東南亞市場則有越南峴港新航線，從今年9月包機至12月轉為每日航班，也成為熱門的旅遊目的地。長程線即將在2020年2月開航義大利米蘭，長汎假期搭配原有航點雙點進出，規劃了從義大利延伸至瑞士的旅遊產品搶市，可望在下月登場的旅展引發搶購熱潮。

陳憲弘強調，長汎旅行社在策略上不希望採競價方式經營，將在調整產品組裝，提升從業務端到導領人員的品質、服務，並在餐食及酒店等環節著墨，藉由採購好的旅遊元件，設計出與市場不一樣的優質產品搶市，明年營收以40億元為目標。

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