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馬英九、呂秀蓮批能源政策　經部重砲回擊：被假消息矇騙

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▲經濟部次長曾文生表示，馬前總統、呂前副總統所提到的「電費大漲每年每戶增加3萬元」，是不久前經濟部剛澄清過的假消息。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部次長曾文生表示，馬前總統、呂前副總統所提到的「電費大漲每年每戶增加3萬元」，是不久前經濟部剛澄清過的假消息。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

前總統馬英九、前副總統呂秀蓮批評政府能源政策，指「電費大漲每年每戶增加3萬元」，經濟部政務次長曾文生今（22）晚回應表示，尊重國家過去領導人的言論，但「相當遺憾前總統、前副總統被假消息矇騙。」

曾文生表示，馬前總統、呂前副總統所提到的「電費大漲每年每戶增加3萬元」，來源就是經濟部10月8日已經澄清過的假消息。那是陳立誠刻意以錯誤算法，把只占全台用電量17.6％的家戶用電當分母，誇大計算結果。

請繼續往下閱讀...

事實上，電力除了家戶使用外，更有工業用電、服務業用電、運輸用電，家戶用電佔比不到1/5。對於這種經過政府澄清的假消息，卻讓前總統、前副總統受騙，經濟部表示遺憾。

曾文生指出，經濟部有電價穩定相關機制，基本的民生電價，住宅用電330度以下（大約七成民生用戶）根本不受影響，實在不必以聳動且受騙的說法，讓國人擔心。

針對馬前總統所謂「政府太早推動綠能」的說法，曾文生強調，在Apple、Google等國際大廠要求下，綠電已經成為產業越來越重視的生產要素。趁早發展再生能源，將來企業才不會買不到綠電，影響產業國際競爭力。

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