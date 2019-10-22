「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

▲「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年全運會在桃園，競技體操賽事22日進行第2天賽事，韻律體操在龍潭國中展開競賽，地主隊桃園市在競技體操與韻律體操方面，表現亮眼，由「鞍馬王子」李智凱、韻律體操成隊宋語涵、賴新雅、李慈紋、詹庭甄等人，分別拿下1金的佳績。

▲男子組競技體操個人全能競賽頒獎。▼女子組韻律體操成隊競賽金牌桃園市。（圖／市府提供）

眾所矚目的競技體操個人全能賽，男子組金牌由地主隊桃園市「鞍馬王子」李智凱以總成績84.05分獲得金牌，完成全運會三連霸，台北市唐嘉鴻則以83.45分鍍銀，銅牌台東縣游朝偉79.95分，女子組由亞運國手台北市方可晴以成績49.2分拿下金牌，另甫獲女子體操奧運資格，新北市丁華恬挑戰全運會2連霸失利，以48.65分摘銀，銅牌則由金門縣黃子星48.6分奪下。

▲女子組韻律體操成隊競賽頒獎。▼女子組韻律體操成隊競賽金牌桃園。（圖／市府提供）

在韻律體操賽事方面，女子組韻律體操成隊競賽，地主隊桃園市由宋語涵、賴新雅、李慈紋、詹庭甄等人以148.5分，成功拿下金牌，順利完成桃園連霸紀錄，銀牌由台中市劉英萱、王婕懿、劉明菲、朱婕綺以139.8分獲得，台南市卓雨萱、林昱婷、蔡卉蕎、郭書卉以130.7分奪銅。明（23）日將進行競技體操男女子組單項競賽，以及女子組韻律體操團隊全能競賽。

►偷偷分享少女秘密！