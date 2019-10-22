不是整車雞鴨運到台北！　柯文哲巡家禽市場：現代化市場應是產地屠宰

▲柯文哲巡視台北家禽批發市場，認為這一定要改。（圖／翻攝自柯文哲）



記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書當中PO出巡視家禽批發市場的影片，發現「問題比想像中的嚴重」，他主張現代化的市場管理，應該是在產地屠宰冷鏈運送，不是整車運到台北，不人道也不符合成本，但是改變營運模式，卻會導致中南部的就業市場遭受衝擊，這也是台北市唱現代化所要面對的一大難題。

柯文哲在影片中巡視台北市家禽批批發市場，只見一隻隻活生生的雞鴨關在籠子裡，羽毛也四處紛飛，為了沖走糞便與屠宰的血水，地面到處都是積水也濕濕滑滑的。

▲柯文哲強調不應該把活雞送到台北屠宰。（圖／翻攝自柯文哲）

柯文哲巡視完後表示，這個市場是在8年前啟用，那個設計很不理想，「人家說乾淨就是要乾才能夠淨」當地面上都是水的時候，就表示衛生上跟防疫上是有漏洞的，當初是把停車場改建成中繼市場，現在變成永久市場，當時的設計不是非常現代化。

柯文哲強調，其實雞理論上是在產地就屠宰，冷凍冷藏以後再送到台北，而不是把活雞送到台北再屠宰，這運送成本都不太對，但是消費者還是喜歡吃溫體，「但是我覺得我們沒有理由不能改變我們的習慣，甚至再衛生安全的要求之下，慢慢的台灣還是要現代化」。

▲柯文哲指出建新市場最大的挑戰，在於動到中南部的生產線。（圖／翻攝自柯文哲）



柯文哲指出，對市政府還說蓋一個市場很容易，但怎麼做還是要考慮到當地人的習慣，可是當整個營運模式改變的時候，當地的勞動市場會受到什麼樣的衝擊都要先想好，這市場是牽一髮動全身，因為要動到幾千幾萬戶的市場，還要動到中南部的生產線，所以以前的市長都不想要動市場，不過該處理的還是要處理。

網友在柯文哲的臉書留言表示，「希望台灣可以有像鹿特丹花園市場一樣的市場」、「市場是一個城市的縮影，希望改變從台北市開始」、「柯文哲就是認真面對問題解決問題」、「這市場真的很不可以」、「溫體=細菌培養皿」。

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