黨政人士反擊韓國瑜　出擊押解人犯「是捍衛司法正義」

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

我國政府日前拒絕香港犯嫌陳同佳主動來台受審，遭到藍營批評放棄台灣司法主權，不過，陸委會22日傍晚則表示，政府願意主動派檢警赴港帶回陳同佳。國民黨總統參選人韓國瑜對此感到高興，更強調「不能自我棄守司法權與主權」。不過，有黨政人士則認為，韓國瑜的說法凸顯了自己對國際事務與司法的缺乏認識與基本能力。

韓國瑜指出，港府不一定會接受我方提案，到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，無法預測，但要確定的，「是不能自我棄守司法權與主權，這是我們治權的一部份，也是主權的一環」，相信朝野都是一致的看法，「只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了。」

黨政人士表示，不接受沒有司法互助的「自由行式」自首，是維護國家司法主權；在確認港方無意偵辦即將縱放殺害港女兇手時，主動出擊前往押解人犯，「是捍衛司法正義」，替港人爭取港府給不起的司法正義，完全是兩個不同情勢下的因應。

黨政人士批評，韓市長的說法剛好凸顯他對相關事務的陌生，「不明究理的發文，也看得出幕僚團隊對國際事務與司法的缺乏認識與基本能力。」

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